توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً يصبح رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40/س.. ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 21:27 والمد الثاني عند الساعة 07:40 والجزر الأول عند الساعة 14:10 والجزرالثاني عند الساعة03:17.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 17 80 25

دبي 27 18 85 35

الشارقة 27 18 90 40

عجمان 26 18 90 45

أم القيوين 25 15 90 45

رأس الخيمة 26 17 80 35

الفجيرة 23 18 90 50

العـين 25 13 90 40

ليوا 26 12 95 35

الرويس 26 16 85 45

السلع 24 18 85 50

دلـمـا 25 18 85 55

طنب الكبرى 21 20 85 50

طنب الصغرى 21 20 85 50

أبو موسى 22 21 85 50.

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