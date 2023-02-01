شهر الابتكار.. "المعاشات" تطلق سلسلة مبادرات إبداعية

المصدر: وام

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تشارك الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالعديد من الأنشطة في فعاليات شهر الابتكار، التي تقام هذا العام تحت شعار "الإمارات تبتكر 2023".

وتستهدف مشاركة الهيئة نشر الوعي بأهمية التفكير النقدي والابتكار في مجال العمل التأميني بين الموظفين، وإشراك أفراد المجتمع في جهود الهيئة لتطوير أفكار مبتكرة تسهم في تحسين جودة حياتهم، ورفع مستوى رفاهيتهم.

ومن بين المبادرات المبتكرة التي ستنفذها الهيئة خلال شهر الإمارات للابتكار تحدي الـ 25 يوماً، وهاكاثون الإمارات، والمنصة الحكومية، وورشة حول الابتكار في تحقيق مشاركة العملاء الرقمية، وأخرى حول حكومات الثورة الصناعية الرابعة، وإنشاء منصة للابتكار، وغيرها من البرامج والفعاليات.

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