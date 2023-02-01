محمد بن راشد: لا تكتمل حياتنا بغير اكتفاء اقتصادي وعمق ثقافي وتماسك اجتماعي

المصدر: البيان

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أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بمهرجان الإمارات للآداب، مشيراً إلى أن المهرجان يكمل اليوم عامه الـ 15 من الإبداع والثقافة والاحتفاء بالكتاب.

وأوضح سموه أن دبي تحتفي بالفعاليات الثقافية بشكل خاص، لأنها تعكس عمق الإنسان في المجتمع الإماراتي، مشيراً سموه إلى أن "الثقافة هي دليل الحضارة.. ولا تكتمل حياتنا بغير اكتفاء اقتصادي وعمق ثقافي وتماسك اجتماعي".

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: "مهرجان الإمارات للآداب يكمل اليوم 15 عاماً من الإبداع والثقافة والاحتفاء بالكتاب. نحتفي بالفعاليات الثقافية في دبي بشكل خاص.. لأنها تعكس عمق الإنسان في مجتمعنا.. الثقافة هي دليل الحضارة.. ولا تكتمل حياتنا بغير اكتفاء اقتصادي وعمق ثقافي وتماسك اجتماعي."

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