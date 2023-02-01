​المستشفى الأمريكي دبي يُدخل تقنية إشعاعية متطورة إلى دول مجلس التعاون الخليجي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

خلال مؤتمر الصحة العربي Arab Healthوقّع المستشفى الأمريكي دبي اتفاقية مع شركتَي إميتاك (EHS) لحلول الرعاية الصحية و فاريان لتزويد المستشفى الأمريكي دبي بنظام مسرِّع Halcyon الخطّي، وهو الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي.

دبي، ×× يناير 2023: أعلن المستشفى الأمريكي دبي، بصفته رائداً في الجراحة الروبوتية، عن إبرام اتفاقية استراتيجية مع شركتَي إميتاك لحلول الرعاية الصحية (EHS) و فاريان، وهي شركة تابعة لشركة Siemens Healthineers ، والتي تتيح للمستشفى الأمريكي دبي الحصول من شركة فاريان على نظام Halcyon وهو نظام خطّي يستخدم في العلاج الإشعاعي. وبذلك يكون المستشفى الأمريكي دبي أول مقدم للرعاية الصحية في القطاع الخاص يستقدم هذه التقنية إلى الدولة.

وقع على الاتفاقية السيد شريف بشارة، الرئيس التنفيذي للمستشفى الأمريكي دبي، والسيد محمد كنانة بالنيابة عن إميتاك لحلول الرعاية الصحية (EHS)، وذلك ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023. تمثل إميتاك تكتّلاً إماراتياً من الشركات العاملة في مجالات حلول الرعاية الصحية، والخدمات المالية، وتقنية المعلومات، والقطاعات الأخرى، بالتعاون مع شركة فاريان.

يمثل نظام Halcyon حلاً مبتكراً في العلاج الإشعاعي بتصميم يتركز على رفاهية الإنسان وراحته، والذي يمكّن مقدمي الرعاية الصحية من تقديم علاج دقيق وموجّه بالصور. تضمن هذه التقنية الدقة، والتصوير المتكامل، وسهولة الاستخدام، مع فترات علاج مسرّعة، بحيث يساعد نظام Halcyon على تبسيط إجراءات العلاج السرطاني.

يتضمن استخدام نظام Halcyon في المستشفى الأمريكي دبي توظيف نظام IDENTIFY الخاص بشركة فاريان, والذي يوفر إمكانية للعلاج الإشعاعي الموجّه بالأسطح (SGRT) لتحسين دقة الإشعاعات. يساعد نظام IDENTIFY المعالجين على تتبع تحركات المريض خلال العلاج للمساعدة على ضمان دقة إعطاء الجرعات الموضعية على مدى أجزاء من المليمتر، وهو ما يساعد على جعل جلسات العلاج الإشعاعي أكثر سرعةً وفعاليةً ودقةً، لتحسين تجربة المريض العلاجية.

يمثل مركز رعاية مرضى السرطان في المستشفى الأمريكي دبي رائداً إقليمياً في علاجات الأورام. يقدم المركز، الذي أُطلق العمل به في العام 2005، برنامجاً متكاملاً ومتعدد الاختصاصات لرعاية السرطان يتم تقديمه على يد أطباء من أصحاب المؤهلات العالية ومعتمدين من قبل المجلس الطبي الأمريكي ويتمتعون بخبرة واسعة في الجراحات المعقدة والعلاج الإشعاعي للأورام.

وتحدث السيد شريف بشارة، الرئيس التنفيذي للمستشفى الأمريكي دبي، قائلاً: "تمثل شراكاتنا مع إميتاك لحلول الرعاية الصحية (EHS) و فاريان لنظام Halcyon إنجازاً جديداً في مسيرتنا لكي نقدم لمرضانا علاجات السرطان الأكثر تقدماً. كان المستشفى الأمريكي دبي سبّاقاً دائماً في إبرام الشراكات بصفته رائداً في مضمار الرعاية الصحية، عاملاً على إحضار أفضل وأحدث العلاجات إلى المنطقة. سنستمر بمواكبة أحدث الابتكارات لنبقى منارة مزدهرة تقدم أعلى جودة من الرعاية الطبية على مستوى الدولة والمنطقة."

وبينما رحّب السيد محمد كنانة، الرئيس التنفيذي لشركة إميتاك لحلول الرعاية الصحية (EHS)، بإبرام الاتفاقية، أردف قائلاً: "تمكّننا شراكتنا الاستراتيجية مع فاريان من استجلاب أحدث الحلول والابتكارات السريرية في مجال العلاج الإشعاعي للسرطان في الدولة والمنطقة. إن التعاقد مع المستشفى الأمريكي دبي لتنصيب نظام Varian Halcyon في مرفقهم الطبي هو أمر من شأنه أن يمنحنا السبق في هذا المجال، حيث أن هذا المسرّع الخطي سيكون هو أول مسرّع Halcyon من نوعه في منطقة مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي سيسمح للمستشفى الأمريكي دبي باستقبال عدد أكبر من مرضى الأورام وبتزويدهم بخدمة علاجية تتمتع بقدر أعلى وأفضل من الدقة. ستستمر كل من إميتاك والمستشفى الأمريكي دبي معاً من خلال شراكتهما الطبية على تطوير الحلول العلاجية للوصول إلى عالم خالٍ من الخوف من السرطان."

أما السيد لورانت أميل، رئيس أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا لحلول العلاج الإشعاعي للسرطان فقال: "نحن فخورون بعقد شراكة مع المستشفى الأمريكي دبي لتوفير هذه التقنية المتقدمة لعلاج السرطان للمرضى عبر أرجاء المنطقة. نحن نتطلع قدماً للانتهاء من تنصيب النظام وتدريب كادر المستشفى الأمريكي دبي على استخدامه، لنواصل بذلك مسيرتنا في توسيع إمكانية وصول المرضى إلى الرعاية الصحية المتميزة في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وما هو أبعد من ذلك. "

تأسس المستشفى الأمريكي دبي عام 1966، وهو العلامة التجارية الرائدة لمجموعة محمد وعبيد الملّا، ووجهة رعاية صحية رائدة في المنطقة، تقدم حلول طبية عالمية المستوى، مدعومة باستخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية. المستشفى الأمريكي دبي هو عضو في شبكة مايو كلينيك الطبية (MCNM)، والرائد في الحصول على العديد من الاعتمادات الدولية. يستثمر المستشفى الأمريكي دبي في مجال الذكاء الاصطناعي AI، والبحث، والتعليم، وابتكار وتوفير حلول طبية جديدة لخدمة الناس. يواصل المستشفى الأمريكي دبي رفع معايير جودة العلاج من خلال تركيزه على راحة ورفاهية المرضى وفقاً لأعلى المعايير الدولية، حيث تساهم بحوث المقارنات المعيارية التي يجريها المستشفى في تحسين فعالية ونتائج الخدمات الطبية التي يوفرها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز