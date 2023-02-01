المستشفى الأمريكي دبي يستقدم إلى الشرق الأوسط أول روبوت لجراحة العمود الفقري

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بصفته رائداً في الجراحة الروبوتية، أعلن المستشفى الأمريكي دبي عن شرائه نظام التوجيه الروبوتي Medtronic Mazor X Stealth Edition لجراحات العمود الفقري، حيث يعتبر المستشفى الأمريكي دبي أول مقدم رعاية صحية من القطاع الخاص في الشرق الأوسط يوظّف هذه التقنية من شركة (ميدترونيك)، الشركة العالمية الرائدة في تقنيات الرعاية الصحية، لعلاج مشاكل العمود الفقري.



وقد قام كل من السيد شريف بشارة، الرئيس التنفيذي للمستشفى الأمريكي دبي، والسيد ماجد قدومي، نائب الرئيس الأعلى ورئيس منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا وروسيا لشركة (ميدترونيك)، بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالجراحة الروبوتية للعمود الفقري وذلك في اليوم الثاني من فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023، و بذلك فُتح الطريق نحو عهد جديد من التدريب الروبوتي المتقدم في المنطقة.



تمثل منصة Mazor X Stealth Edition الجيل القادم من نظام التوجيه الروبوتي المستخدم بالمستشفيات في جميع أنحاء العالم، حيث تساعد هذه المنصة الجراحين في ثلاث نواحٍ حرجة وهي التخطيط لما قبل العملية، ودقة التوجيه الروبوتي، والتنقل الجراحي، ويتم ذلك من خلال تقديم تصوّرمرئي ثلاثي الأبعاد لجسم المريض والتنقل الدقيق عبره تبعًا للحالة الخاصة به والمسار الجراحي الصحيح لتحقيق أفضل النتائج لتشمل فوائد هذه الجراحة إمكانية تحقيق نسبة عالية من التنبؤ بالنسبة للجراح، والتقليل من مقدار فقدان الدم، والتقليل من حدوث الالتهابات، وتسريع المدة اللازمة لتعافي المريض.



يمثل نظام Mazor X Stealth حصيلة خبرة 15 عامًا لشركة (ميدترونيك) في مجال التوجيه الروبوتي مجتمعةً مع خبرة 25 عامًا لتقنية Stealth Navigation، والذي أثمر عن توفير الدقة والتخطيط الكامليْن لتحقيق أعلى معدلات النجاح في جراحات العمود الفقري.



يعتبر المستشفى الأمريكي دبي رائدًا في الجراحات الروبوتية في المنطقة؛ فقد قام منذ العام 2000 بما يزيد على 1000 عملية جراحية بمساعدة الروبوت، وهو العام الذي أدخلت فيه هذه التقنية ضمن نطاق عملياتها.



وبهذه المناسبة، تحدث السيد شريف بشارة، الرئيس التنفيذي للمستشفى الأمريكي دبي، قائلاً: "يسرنا الإعلان عن شرائنا نظام التوجيه الروبوتي Mazor X Stealth Edition لجراحات العمود الفقري والذي يمثل الجيل القادم من هذه التقنية التي تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، ضمن التزام المستشفى الأمريكي دبي بتقديم المستويات الأكثر تقدمًا من العلاج الطبي والرعاية الصحية. علمًا أن هذا الإنجاز يعتبر معلمًا آخرًا في خبرتنا في مجال الجراحة الروبوتية مما يعزز مكانة دبي بصفتها محوراً للتميز الطبي".



كما علّق السيد ماجد قدومي، نائب الرئيس الأعلى ورئيس منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا وروسيا لشركة (ميدترونيك)، قائلاً: "تقدم تقنية Mazor X Stealth Edition نظامًا روبوتيًا تحويليًا يرفع من مستوى الحلول القيّمة المقدمة للعناية بالعمود الفقري".

وأضاف قائلًا: "أنا على ثقة أن هذا النظام سيخدم هدف المستشفى الأمريكي دبي المتمثل بتسريع عملية تقدم واعتماد التقنيات بمساعدة الروبوت في دولة الإمارات العربية المتحدة مع توفير درجة أعلى من الدقة في إجراء جراحة العمود الفقري التي من شأنها تحسين نتائج العمليات الجراحيه للمرضى".

نبذه عن المستشفى الأمريكي

تأسس المستشفى الأمريكي دبي عام 1966، وهو العلامة التجارية الرائدة لمجموعة محمد وعبيد الملّا، ووجهة رعاية صحية رائدة في المنطقة، تقدم حلول طبية عالمية المستوى، مدعومة باستخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية.

المستشفى الأمريكي دبي هو عضو في شبكة مايو كلينيك الطبية (MCNM)، والرائد في الحصول على العديد من الاعتمادات الدولية من خلال استثماراته في مجال الذكاء الاصطناعي AI، والبحث، والتعليم، والابتكار وتوفير حلول طبية جديدة لخدمة الناس.

يحرص المستشفى الأمريكي دبي باستمرار على رفع معايير جودة العلاج من خلال تركيزه على راحة ورفاهية المرضى وفقًا لأعلى المعايير الدولية، حيث تساهم بحوث المقارنات المعيارية التي يجريها المستشفى في تحسين نتائج الخدمات الطبية التي يوفرها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز