30 ألف درهم غرامة قطع وتقليم أشجار الغاف في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

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حذرت دائرة بلدية أم القيوين، المواطنين وأصحاب المزارع من قطع وتقليم أشجار الغاف المنتشرة في المناطق السكنية والبرية، وأكدت أن تقليم الأشجار بطريقة غير علمية يضر بالبيئة، وأهابت بالمواطنين والمقيمين عدم المساس بأشجار الغاف التي تعتبر من مكونات البيئة الصحراوية وتلعب دوراً مهماً في التوازن البيئي.

ويأتي تحذير البلدية بعدما انتشرت مؤخراً ظاهرة قطع وتقليم أشجار الغاف بطريقة عشوائية في المناطق التابعة لإمارة أم القيوين؛ مؤكدة أن القوانين تجرم الاعتداء على أشجار الغاف، وهناك عقوبات رادعة ستطبق بحق من يقوم بقطع شجر الغاف، مشيرةً إلى أن الغرامة تصل إلى 30 ألف درهم، بناءً على القرار رقم 32 لعام 2011.

وكشفت البلدية أن عملية التقليم التي لا تنال من جسم الشجرة لا حرج منها لأنها مفيدة، وتسهم في تنبيت أكثر من غصن، والبلدية كثيراً ما تقوم بعملية تشذيب الأشجار عن طريق فنيين لديهم خبرة في التعامل مع الجزء الذي ينبغي قطعه دون الإضرار بالشجرة التي تعد جزءاً مهما في النظام البيئي الصحراوي.

وأوضحت البلدية أنها تعمل على المحافظة على شجرة الغاف التي تمتاز بقوة تحملها لكافة الظروف التي تحيط بالبيئة الصحراوية، عن طريق زيادة مساحات زراعتها في مختلف المناطق .

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