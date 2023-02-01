لجنة في "الوطني الاتحادي" تعقد حلقة نقاشية افتراضية حول تحديات الأمن المائي في الدولة

المصدر: وام

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عقدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس حلقة نقاشية افتراضية بعنوان " تحديات الأمن المائي في دولة الإمارات " ، برئاسة سعادة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، وذلك ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي.

شارك في الحلقة النقاشية أعضاء اللجنة سعادة كل من ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة وعائشة محمد الملا وعذراء حسن بن ركاض أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وناقشت الحلقة محاور تلبية احتياجات المجتمع من المياه في مختلف القطاعات ومدى جودتها، والتحديات التي تواجه تحقيق الأمن المائي، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وضمان استدامتها.

وطرح المشاركون مجموعة من الملاحظات تناولت النمو البشري وتأثيره على الموارد المائية، والتغير المناخي والاقتصادي والتلوث البيئي، والتأكيد على أهمية نشر الوعي الثقافي البيئي لجميع فئات المجتمع وخاصة لفئة الشباب بالتعاون مع المؤسسات المعنية، وتم طرح الحلول التي تساهم في الحد من نسبة استهلاك المياه.

وأكدت سعادة ناعمة الشرهان، أن اللجنة حرصت على الاستماع لآراء وتحديات ومقترحات جميع فئات المجتمع حول موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي وستناقش مخرجات الحلقة في اجتماعاتها القادمة، لتضمين أبرز التوصيات في تقريرها النهائي بشأن الموضوع الذي سيتم مناقشته في المجلس بحضور ممثلي الحكومة.

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