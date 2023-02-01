الإمارات تعلن رسمياً ترشيح عبد الله المندوس لرئاسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

المصدر: وام

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أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي رسمياً اليوم عن ترشيح سعادة الدكتور عبد الله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، لرئاسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية للفترة من 2023 حتى 2027.

ويعد المندوس أول عربي من قارة آسيا يترشح للمنصب، حيث يشغل سعادته حاليًا منصبي رئيس الاتحاد الأسيوي للأرصاد الجوية التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة.

ويأتي ترشيح سعادة الدكتور عبد الله المندوس لهذا المنصب الهام في ظل التقدير الواسع الذي يحظى به في أوساط مجتمع الأرصاد الدولي بفضل خبرته المتميزة التي تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجال الأرصاد الجوية وعلوم المناخ، فضلاً عن جهوده الملموسة لتطوير قدرات الأرصاد الجوية ودعم مرافق وهيئات الأرصاد الوطنية لدى الدول الأعضاء في للاتحاد الإقليمي الثاني (آسيا).

كما يتماشى ترشيح الممثل الدائم للدولة لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لتولي منصب رئاستها مع توجه الدولة لترسيخ مكانتها في المنظمات الدولية، ومد جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي ودعم جهوده الرامية للوصول إلى حلول عمليّة طويلة الأمد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي تعود بالنفع على المنطقة والعالم ككل.

وقال سعادة الدكتور عبد الله المندوس - بهذه المناسبة - : "يأتي إعلان دولة الإمارات رسمياً عن ترشيح اسمي لتولي هذا المنصب من منطلق الاهتمام الذي توليه دولتنا لقضايا الأرصاد الجوية والمناخ والطقس والمجالات ذات الصلة، والانضمام إلى الجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات والمنظمات والإقليمية والدولية الأخرى لإنشاء أنظمة إنذار مبكر لجميع سكان العالم للحد من تداعيات الكوارث الطبيعية، فضلاً عن تعزيز العمل المشترك للارتقاء بمنظومة خدمات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في جميع أنحاء العالم في ظل الطلب المتزايد على هذه الخدمات، بما يواكب الحاجة إلى تطوير أبحاث وتقنيات جديدة من شأنها توفير بيانات ومعلومات دقيقة وفي الوقت المناسب في مجال التنبؤ بالطقس والمناخ."

من جانبها قالت سعادة شيماء محمد عبدالله آل علي، مدير المنظمات الدولية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي : “في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات متعددة بسبب تغير المناخ، يشكل ترشيح سعادة الدكتور عبد الله المندوس لرئاسة المنظمة قراراً صائباً بالنظر إلى الخبرة المتميزة والكفاءة العالية التي أظهرها في قيادة العديد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بعلوم الطقس والمناخ، ما يجعله الخيار الأمثل لرئاسة المنظمة واستمرار دورها الحيوي في دعم التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم”. وأضافت : " نحن على ثقة بأن سعادته يمتلك الرؤية والقدرة على تحمل المسؤولية التي ستقع على عاتقه في حال اختياره لرئاسة المنظمة، وندعو كافة الدول الأعضاء في المنظمة إلى دعم ترشحه والعمل معه من أجل إيجاد حلول فاعلة للتحديات العديدة التي ستواجه المنظمة على صعيد التعامل مع آثار تغير المناخ للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا لشعوب العالم."

وبصفته المرشح الرسمي للدولة لرئاسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، سيسعى سعادة الدكتور عبد الله المندوس إلى تسريع وتيرة العمل الدولي المنسق لتحقيق دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإنشاء أنظمة إنذار مبكر لجميع سكان العالم في غضون خمس سنوات، والعمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتحقيق رؤية المنظمة في تعزيز قدرات الدول على مواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للكوارث الطبيعية والمناخية، من خلال التركيز على منهجية عمل تستند إلى خمسة محاور رئيسية تشمل المساهمة في تفعيل دور رؤساء الاتحادات الإقليمية والمندوبين الدائمين، وتنفيذ مبادرة "الإنذار المبكر للجميع" وترجمتها على أرض الواقع، واتخاذ خطوات استباقية في مجال الأمن المائي وأبحاث الطاقة المتجددة، وتطوير أبحاث الحوسبة المناخية عالية الدقة، وتعميق الوعي بدور المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لدى المجتمع الدولي.

ومنذ توليه منصب رئيس الاتحاد الأسيوي للأرصاد الجوية في 2017، ترأس سعادة الدكتور عبد الله المندوس دورات الاتحاد وتوجيه أنشطته ومجموعات العمل التابعة له، فضلاً عن تقديم وجهة نظر الاتحاد إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومجلسه التنفيذي بشأن التحديات والأولويات الإقليمية فيما يتعلق بتنفيذ أنشطة الأرصاد الجوية.

وبصفته المدير العام للمركز الوطني للأرصاد منذ 2008، أشرف سعادته على تطوير بنيته التحتية وتعزيز الشبكة الوطنية للأرصاد والزلازل، إضافة إلى مساهماته في تطوير نظام الرادار المتكامل للرصد لشبه الجزيرة العربية والإشراف على برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، وهو مبادرة بحثية عالمية أطلقها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة في 2015 بهدف تشجيع وتعزيز التقدم العلمي والتقني في مجال الاستمطار.

ويقدم سعادته المشورة بشأن المواضيع المتعلقة بالأرصاد والتنبؤات الجوية، وإدارة المصادر المائية، وإدارة الأزمات، وغيرها، وتم اختياره في أبريل 2021 من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ضمن فريق خبراء تعديل الطقس التابع لها، والذي يضم عدداً من الخبراء الدوليين، ويهدف إلى تعزيز الممارسات العلمية في أبحاث تعديل الطقس.

يذكر أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية هي وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة، وتضم 193 عضواً من الدول والأقاليم. وتعد المنظمة الهيئة المرجعية الرسمية في منظومة الأمم المتحدة بشأن الطقس والمناخ والماء.

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