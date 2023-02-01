بلدية مدينة أبوظبي تعيد تأهيل جسر المقطع باستخدام أحدث التقنيات العالمية

المصدر: وام

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أنجزت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية المرحلة الأولى من مشروع متكامل يستهدف صيانة وإعادة تأهيل ورفع كفاء جسر المقطع باستخدام أحدث التقنيات العالمية في صيانة الجسور.

يأتي ذلك في إطار حرص البلدية على توفير بنية تحتية عالمية المواصفات لإسعاد مستخدمي الطرق في أبوظبي، وتوفير مرافق مرورية ذات مواصفات سلامة وأمن عالمية، حيث أولت بلدية مدينة أبوظبى أهمية كبيرة لصيانة جسر المقطع، من خلال خطط الصيانة السنوية، نظراً لقيمته التاريخية والجمالية والعمرانية الكبيرة.

وتتميز عمليات صيانة جسر المقطع باستخدام تقنية جديدة في مشاريع صيانة الجسور، و إزالة الدهان، و تركيب الدهان الجديد بطريقة مبتكرة، مع توفير أقصى متطلبات السلامة للعاملين في المشروع، واتخاذ الاحتياطات الاحترازية اللازمة لتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ سلامة العمال، والمارة.

كما تستخدم البلدية في المشروع تقنية التحكم بالغبار و الرمال المنبعثة من إزالة الدهان لعدم إعاقة الحركة المرورية، أو تلويث المحيط الحيوي للجسر، أو التسبب بأي أضرار أو إزعاج لمستخدمي الطريق، وعدم تلويث المياه أسفل الجسر.

وتشمل أعمال الصيانة العديد من المحاور منها.. صيانة 4,130 متراً مربعاً من الأقواس الحديدية أعلى الجسر، وصيانة 16,100 متر مربع من المقاطع الحديدية أسفل الجسر، وصيانة 8,500 متر مربع من الأجزاء الخرسانية القديمة، وصيانة 600 متر طولي من ممرات المشاة، وصيانة وإعادة دهان الحواجز الخرسانية بطول 900 متر طولي.

وتبلغ ساعات العمل الكلية المتوقعة لإنجاز المشروع كاملاً أكثر من 191,847 ساعة عمل متواصلة، وفقاً لأفضل مواصفات ومعايير السلامة والاستدامة.

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