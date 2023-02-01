الإمارات تشارك في الاجتماع الأول لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي للعام 2023

المصدر: وام

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شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الأول لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي (IFA) للعام 2023 ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20)، والذي عقد حضوريا للمرة الأولى تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين، يومي 30 و31 يناير 2023 في مدينة شانديغار في الهند.

وناقش الاجتماع القضايا المالية الرئيسية المتعلقة بالمخاطر والفرص المالية العالمية.

وضم فريق دولة الإمارات المشارك في الاجتماع كل من أحمد بن سليمان مدير مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية، وخليفة الفهيم، مدير مسؤول العمليات النقدية في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وحضر الاجتماع أعضاء مجموعة دول العشرين والدول المدعوة، بجانب ممثلي المنظمات الدولية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي (IMF)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCED).

وناقش الأعضاء خلال الاجتماع سبل تعزيز قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وسبل استمرار الاستدامة المالية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وتم التباحث بشأن سبل بناء المرونة المالية من خلال تدفقات رأس المال المستدامة. كما استعرض الاجتماع المخصصات العامة لحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي.

وخلال الاجتماع شدد فريق الدولة على أهمية التنسيق متعدد الأطراف بين بنوك التنمية وجهات أخرى كالقطاع الخاص لتنمية دور بنوك التنمية في تعزيز الاستقرار المالي العالمي.

وفيما يخص الاستدامة المالية، أكد فريق الدولة أهمية البرامج الهادفة إلى تنمية المرونة الاقتصادية للدول التي تعاني من الديون وذلك للتخفيف من آثار التحديات الاقتصادية العالمية على اقتصاد هذه الدول ودعمها لتعزيز مواردها نحو تنمية اقتصاداتها المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع القادم لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي سيعقد يومي 30-31 مارس المقبل، وذلك لمناقشة التقدم المحرز في خطة عمل المجموعة لعام 2023.

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