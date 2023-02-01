«حمدان الطبية» تشارك في المؤتمر الدولي للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت

المصدر: دبي - البيان

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شاركت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية في المؤتمر الدولي الثالث عشر للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية الذي عقد في دولة الكويت الشقيقة ونظمته المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية تحت شعار «الأمراض المنقولة جنسياً: المخاطر والوقاية من منظور إسلامي».

ضم وفد الجائزة المشارك في المؤتمر ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء جائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية والدكتور أحمد الهاشمي عضو مجلس أمناء الجائزة وعبد الله بن سوقات المدير التنفيذي للجائزة. وأشاد ميرزا الصايغ بالدور الذي لعبته المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية للارتقاء بالقطاع الصحي في العالم الإسلامي عبر تقديم مساهمات خلاقة في سبيل دعم جهود الأمة العربية والإسلامية قدماً في هذا المجال من خلال تعزيز الكفاءة في مختلف أنشطة تقديم الخدمات الصحية.

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