حاكم رأس الخيمة يبحث تعزيز العلاقات مع سفير النمسا

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بقصر سموه في مدينة صقر بن محمد، أمس، ايتيين بيرشتولد، سفير جمهورية النمسا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد. من جانبه، عبر ايتيين بيرشتولد، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

من جهة ثانية، شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ، في فندق والدورف أستوريا أمس، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة انطلاق فعاليات «بطولة رأس الخيمة للجولف» جولة «دي بي ورلد» التي تستضيفها الإمارة من 2 إلى 5 فبراير الجاري في «نادي الحمرا للجولف».

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