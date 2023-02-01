جلسة مباحثات بين صقر غباش وعدد من سفراء دول أمريكا اللاتينية والكاريبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي جلسة مباحثات مع عدد من سفراء دول أمريكا اللاتينية والكاريبي ورحب معاليه بسفراء دول أمريكا اللاتينية لدى دولة الإمارات، مشيراً إلى أن السياسة الخارجية لدولة الإمارات تتميز منذ نشأتها بإقامة العلاقات ومد جسور الصداقة وتوسيع التعاون مع كل دول العالم.

وقال معاليه إن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات متميزة مع مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، وهي علاقات قائمة على التعاون واحترام المصالح المشتركة، مشيراً إلى أهمية تطوير الفرص التجارية والقدرات الاستثمارية والتي تتطلب تعزيز الجهود المشتركة لتوظيف الإمكانيات بالشكل الأمثل وبما يحقق المنفعة المتبادلة بين الطرفين. لافتاً إلى أهمية وضع آليات مشتركة وأدوات عمل مبتكرة لبناء القدرات وتبادل الخبرات.

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