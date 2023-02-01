«القافلة الوردية» تكشف مسارات الفرسان في الإمارات

المصدر: الشارقة- وام

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كشفت «القافلة الوردية» إحدى مبادرات «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» المعنية بنشر الوعي حول سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه - عن المسارات الرسمية لمسيرة فرسانها، التي ستنطلق في 4 فبراير تزامناً مع «اليوم العالمي للسرطان» حيث تجوب رحلة الأمل والحياة الإمارات السبع وتركز في اليوم الأول على نشر الوعي بكافة أنواع السرطان التي يمكن الوقاية منها، وتشمل سرطان الثدي والجلد والقولون والخصية وعنق الرحم وسرطان الأطفال.

وتبدأ فعاليات «مسيرة فرسان القافلة الوردية» في إمارة الشارقة، إذ يجتمع الفرسان في شاطئ الحيرة، حيث يقام حفل الافتتاح صباح الرابع من فبراير الجاري ويتحرك الفرسان عبر شوارع الشارقة وصولاً إلى «الحصن» بمنطقة «قلب الشارقة»، ثم تنطلق المسيرة من «مستشفى ثومبي عجمان» عصراً عبر عدة مناطق وصولاً إلى «مارينا الزوراء 1».

وتنطلق فعاليات اليوم الثاني في إمارة دبي من مركز دبي المالي «جيت أفينيو» مروراً بمواقف مراسي الخليج التجاري ثم «سكاي دايف دبي» مروراً بـ«مساكن شاطئ جميرا» وصولاً إلى «سيتي ووك» عصراً.

وتعود القافلة إلى إمارة الشارقة في اليوم الثالث، حيث تنطلق المسيرة من مقر مجموعة «بيئة» وتزور عدداً من المؤسسات منها «مدينة الشارقة للإعلام» (شمس) و«هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون» ومجمّع «الجادة» في الزاهية و«مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار» وتصل أخيراً إلى «مستشفى الجامعة بالشارقة».

مسيرة

ويبدأ اليوم الرابع في إمارة أم القيوين من سور أم القيوين التاريخي إلى «مستشفى أم القيوين»، ثم شاطئ الطائرات الورقية (كايت بيتش)، وتنطلق المسيرة عصراً من «مارينا الحمرية للصيادين» مروراً بـ«نادي سيدات الشارقة - فرع الحمرية» وأخيراً إلى «شاطئ الحمرية».

ويشهد اليوم الخامس انطلاق الفرسان من الفجيرة من «واجهة كلباء المائية» إلى «الساحل الشرقي للرحلات البحرية»، ثم من «كورنيش كلباء» إلى شاطئ المظلات في الفجيرة وأخيراً تنطلق المسيرة من «السوق القديم» في خورفكان إلى «مسرح خورفكان».

وتبدأ فعاليات اليوم السادس من «مستشفى صقر» برأس الخيمة مروراً بـ«منتجع كوف روتانا» وتنتهي في «لاجون - ميناء العرب»، وتنطلق المسيرة في اليوم السابع من «واحة الكرامة» بأبوظبي مروراً بـ«جامع الشيخ زايد» لتحط مسيرة الفرسان رحالها في «مستشفى هيلث بوينت - أبو ظبي»، ويقام حفل الاختتام في «جزيرة الحديريات» بأبوظبي.

وطوال مسار الرحلة توفر «القافلة الوردية» للنساء والرجال الفحوص الطبية المجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، التي تشمل الفحص السريري والفحص بالأمواج فوق الصوتية وفحص الماموغرام في عياداتها المتنقلة، بالإضافة إلى نشر الوعي وتصحيح الأفكار المغلوطة عن السرطان، وتشجيع ممارسات الوقاية من خلال الكشف المبكر الذاتي والدوري، وتدعو «القافلة الوردية» كافة أفراد المجتمع للانضمام إلى مسيرة فرسانها في رحلة الأمل بمستقبل نقضي فيه على السرطان.

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