سفير الدولة يحضر حفل استقبال رئيسة اليونان

المصدر: أثينا - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

حضر سليمان حامد المزروعي سفير الدولة لدى جمهورية اليونان، حفل الاستقبال السنوي الذي أقامته كاترينا ساكيلا روبولو رئيسة جمهورية اليونان، لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لديها.

ونقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى الرئيسة وتمنياتهما لبلادها وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبها حملت رئيسة جمهورية اليونان السفير تحياتها إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة، رعاه الله، وتمنياتها لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

كما التقى السفير بكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء، ونيكوس ذينذياس وزير الخارجية، وناقش معهما العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف القطاعات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز