ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفيرة الدولة

المصدر: أوسلو - وام

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تسلم الملك هارالد الخامس، ملك مملكة النرويج أوراق اعتماد فاطمة خميس المزروعي، سفيرة فوق العادة لدولة الإمارات لدى المملكة.

ونقلت السفيرة تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى هارالد الخامس وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل الملك للسفيرة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى للسفيرة التوفيق في مهام عملها، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين.

من جهتها، أعربت السفيرة المزروعي عن اعتزازها بتمثيل دولة الإمارات لدى مملكة النرويج وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات ومملكة النرويج وبحث سبل تنميتها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

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