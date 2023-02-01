رئيس أفريقيا الوسطى يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة

المصدر: بانغي - وام

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تسلم فاوستين أركانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، أوراق اعتماد راشد سعيد الشامسي، سفير الدولة لدى جمهورية تشاد، سفيراً غير مقيم لدى أفريقيا الوسطى، وذلك خلال المراسم التي عقدت في القصر الرئاسي بالعاصمة بانغي.

ونقل الشامسي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى الرئيس، وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جهته أعرب السفير الشامسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

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