«سَنَد» برنامج تأهيلي لدعم الأسر ذوي الدخل المحدود

المصدر: دبي - البيان

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تنظم جمعية النهضة النسائية بدبي ممثلة بمركز النهضة للفنون، مبادرة «سَنَد»، وهي مبادرة تعنى بتمكين السيدات من ذوي الدخل المحدود وإكسابهن مهنة تكون لهن عوناً على ظروف الحياة، وتهدف إلى تأهيل المشاركات لاكتساب مهنة حرفية، أوعمل منتجات تسويقية، لامتلاك مهارات تساهم في حصولهن على وظيفة عمل مناسبة، وذلك لرفع المستوى المعيشي من خلال ابتكار مشروع حرفي صغير، واستثمار الوقت في تطوير المهارات، وتم اختيار مجالات التدريب المطروحة في البرنامج بما يتناسب الفئة المستهدفة من حيث كونهن ربات بيوت.

واشترط المركز للانضمام إلى البرنامج التدريبي أن تكون المتقدمة من ذوي الدخل المحدود، والأولوية للمواطنات، ويقدم البرنامج نخبة من المدربين، ويمتد 6 شهور، في خمسو مجالات مطروحة وهي: «الخياطة الشاملة» وهو برنامج تأهيلي في الخياطة من الألف إلى الياء، «إشراقة جَمال» وهو برنامج تدريبي في صناعة مستحضرات التجميل والدخون، «أنتِ أجمل» وهو برنامج تدريبي في فن وضع المكياج بتأسيس علمي، «لقمة هنية» وهو برنامج تدريبي في الطبخ من المطابخ العالمية وأطباق جانبية ورئيسية وحلويات، «الفنون الجميلة»، وهو برنامج تدريبي في حرف فنية مختلفة.

وقالت د. فاطمة الفلاسي، المدير العام لجمعية النهضة النسائية دبي: تحرص الجمعية عند طرح مبادراتها على أن تقدم خدمة للأسرة وتحقق ما من شأنه الإسهام في تحقيق السعادة لها، وتعد أهداف التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل، بما في ذلك المجتمع بأكمله لتطوير الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، مع التركيز على التحديات الاقتصادية والمجتمعية التي تواجه ذوي الدخل المحدود للوصول إلى جودة حياة، وقد ضمّنت دولة الإمارات في مبادئها العشرة هذه الأهداف في صلب رؤيتها وطموحاتها المستقبلية وجعلتها جزءاً أساسياً في أجندتها للخمسين عاماً القادمة، والتزمت الدولة «بعدم ترك أحد خلف الرَّكْب»، وتم إدراج أهداف التنمية المستدامة ضمن استراتيجيات التنمية لدولة الإمارات، والجمعية تسير وفق استراتيجية عمل تعزز برامج خدمة المجتمع والأسرة المطروحة لهذا العام 2023.

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