مجلس الصحة الخليجي يشارك في «الفعاليات»

المصدر: (دبي - البيان)

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شارك مجلس الصحة الخليجي في مؤتمر الصحة العربي 2023 الذي انطلقت فعالياته أول من أمس بمركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وتأتي مشاركة المجلس إيماناً منه بأهمية المؤتمر وما يوفره من فرص لتبادل الخبرات مع الشركات العالمية والخبراء والمختصين في المجال الصحي، بأكثر من 2281 شركة عارضة وأكثر من 10000 موفد من مختلف أنحاء العالم، ويقدم المؤتمر فرصة لتحسين معايير الرعاية الصحية العالمية للجميع من خلال تشارك المعارف والخبرات.

ويحرص مجلس الصحة الخليجي دوماً على الحضور في هذه المناسبات المهمة لعقد اللقاءات الدولية والإقليمية وللالتقاء مع التجارب العالمية والتنسيق وتعزيز التعاون مع المنظمات العربية والدولية العاملة في المجال الصحي، وتحديد مفاهيم القضايا الصحية والعلمية المختلفة والعمل على توحيدها وترتيب أولوياتها وتبني تنفيذ البرامج المشتركة بدول المجلس، وتقييم النظم والاستراتيجيات الحالية في مجال الرعاية الصحية ودعم التجارب الناجحة والاستفادة منها في الدول الأعضاء.

يذكر أن معرض ومؤتمر الصحة العربي يعد فرصة متميزة على الصعيدين المحلي والعالمي أمام المختصين والمهتمين في مجال الصحة، لتبادل الخبرات والتقنيات والمستجدات الطارئة على عالم الصحة والطب المعاصر.

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