شهر الإمارات للابتكار ينطلق في الفجيرة اليوم

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تنطلق، اليوم، فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الفجيرة، بمشاركة واسعة من مختلف الجهات والدوائر الحكومية والاتحادية والمؤسسات التعليمية، وتستمر حتى نهاية شهر فبراير 2023.

وقال محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة: إن مشاركة الفجيرة في شهر الإمارات للابتكار تؤكد حرص الإمارة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على تعزيز مفاهيم الريادة والابتكار والتميز في المجتمع، وتقديم الخدمات وفق أفضل معايير الجودة على مستوى العمل المؤسسي والمجتمعي.

وتقدم المؤسسات أنشطة تناقش الابتكار في مجالات متعددة.

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