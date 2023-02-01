منصة ذكية لـ«الرعاية الصحية» انطلاقاً من الإمارات

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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كشفت شركة «بريدج ميديكال جي بي أو» لـ«البيان»، عن إطلاق منصة ذكية لمقدمي الرعاية الصحية في أسواق دولة الإمارات، في إطار خطتها الاستراتيجية للتوسع في مختلف أنحاء المنطقة من بوابة دبي، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول لمعرض ومؤتمر الصحة العربي 2023.

وأعرب راشد الفضالة الرئيس التنفيذي للشركة، عن سعادته بدخول أسواق دولة الإمارات التي تعد من أفضل الأسواق الواعدة على مستوى المنطقة ككل، لافتاً إلى أن «بريدج ميديكال» تمثل المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية باعتبارها أعضاء لشركتنا، ونقوم بالنيابة عن هؤلاء الأعضاء بالتفاوض والتعاقد مع موردي ومصنعي المنتجات الطبية بهدف توفير كميات هائلة من المعدات والمستلزمات الطبية تكفي لتلبية متطلبات جميع الأعضاء لدينا بما يتيح لنا ضمان خفض التكاليف وتحسين مرونة سلسلة التوريد، وذلك من دون التنازل عن جودة المنتجات الطبية.

بيئة استثمارية

وتعليقاً على اختيار أسواق الإمارات لإطلاق المنصة الذكية، أكد الفضالة أن الإمارات تتميز ببيئة استثمارية واقتصادية مستقرة وقادرة على مواصلة النمو، حيث تعد واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية في العالم، كما أنها وجهة رئيسية للمواهب والكفاءات المحلية والعالمية، مما يسهل على الشركات توظيف المهنيين من أصحاب الخبرات العالية، يضاف إلى ذلك القوانين والتشريعات التي أصدرتها الحكومة والداعمة لنمو الأعمال التجارية وازدهارها.

وكذلك التسهيلات المقدمة من المؤسسات المصرفية والجهات الحكومية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، مما يجعل الدولة منصة مثالية لانطلاق الشركات التي تقدم أفكاراً جديدة ومبتكرة مثل شركتنا، كما يتمتع القطاع الصحي الخاص في الدولة بإمكانات هائلة مما يعزز الفرص المتاحة أمام الشركات لتحقيق النمو.

تحسين

وأضاف: ينصب تركيزنا على تحسين الأداء السريري والتشغيلي والمالي لأعضائنا، فضلاً عن تعزيز قدراتهم من خلال تطبيق ممارسات وعمليات رائدة في إدارة سلاسل التوريد، وتمكينهم من تحقيق خفض بنسبة تزيد على 20 % في التكاليف التشغيلية. وتشتمل فئات التوفير التي نقدمها على المنتجات والمعدات والخدمات الطبية وغير الطبية التي يحتاج إليها الأعضاء لإدارة منشآتهم وفق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية.

وأشار الفضالة إلى أن الشركة المتخصصة في توفير منتجات وخدمات طبية استثنائية من حيث التكلفة لقطاع الرعاية الصحية،تم تأسيسها منذ 120 سنة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتهدف إلى معالجة التحديات التي تواجهها المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات في مجال المشتريات والتعامل مع الشركات المورّدة للمستلزمات والمعدات الطبية، وتعتبر الأولى من نوعها ضمن القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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