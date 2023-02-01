«صحة أبوظبي» تطلق منظومة علوم الحياة للرعاية الصحية في الميتافيرس

المصدر: دبي – البيان

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أطلقت دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، «منظومة علوم الحياة للرعاية الصحية في الميتافيرس».

ضمن مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023، وتهدف لخلق نسخة افتراضية لمنظومة الرعاية الصحية بالإمارة تجمع بين رواد الأعمال، والمستثمرين، ومقدمي الرعاية الصحية لتبادل المعارف والخبرات، وستشهد منظومة علوم الحياة للرعاية الصحية في الميتافيرس إطلاق مقر دائرة الصحة الافتراضي بالميتافيرس وتوفير منصة لجميع الجهات بمنظومة الرعاية الصحية لتطوير تجاربهم الافتراضية، كما ستقدم المنظومة الافتراضية في مراحلها المقبلة للمرضى إمكان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية من بُعد.

خطوة طموحة

وقالت الدكتورة أسماء المناعي، المديرة التنفيذية لمركز البحوث والابتكار في دائرة الصحة – أبوظبي: «يمثل إطلاق منظومة علوم الحياة للرعاية الصحية في الميتافيرس، خطوة طموحاً تعكس جهودنا المتواصلة للاستفادة من التقنيات المتطورة لتحسين مخرجات الرعاية الصحية على المستويات كافة. وعملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نواصل بذل الجهود لتبني الحلول السباقة والأدوات المبتكرة لتحسين تجربة الرعاية الصحية للمرضى، والكوادر الصحية ورواد الأعمال والمستثمرين فيه، وكذلك ترسيخ مكانة أبوظبي حاضنة للابتكار في علوم الحياة».

وتشهد المنظومة الافتراضية مرحلة التطوير، إذ تتعاون دائرة الصحة – أبوظبي مع «نكست 50»، إحدى شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الرائدة والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لتطوير منظومة علوم الحياة للرعاية الصحية في الميتافيرس، انسجاماً مع استراتيجية الدائرة لرقمنة خدمات قطاع الرعاية الصحية.

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