استعراض دور الميتافيرس والذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي

المصدر: دبي - البيان

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سلّطت الدوائر الحكومية والمؤسسات العالمية العاملة في مجال الرعاية الصحية، خلال مشاركاتها في «معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023»، الذي انطلقت فعالياته أمس وتستمر حتى 2 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي، الضوء على أبرز التقنيات الذكية والتكنولوجيا العلمية الحديثة التي تضمن لها الريادة العالمية في الابتكارات العلمية والتكنولوجية الصحية، وضمان تحقيق الجاهزية الاستباقية للتحديات المستقبلية، لا سيما في مجالات الأمن الصحي والصحة التنبؤية، والعلوم الحيوية والجينومية، والذكاء الاصطناعي.

كفاءة

وقال خبراء ومسؤولون: «تُمكن التطورات التكنولوجية في مجال الصحة الرقمية مقدمي الرعاية من علاج المرضى بسرعة وكفاءة أكبر، ما يؤدي إلى تحسين النتائج الصحية بشكل كبير للمرضى في جميع أنحاء العالم».

فمن جهته قال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: إن منصة «صحة الإمارات» تعرض حلول التحول الرقمي واستخدام الميتافيرس وشحن الأدوية عن طريق طائرات الدرون، ومشروع الجينوم الإماراتي، علاوة على توقيع الاتفاقيات المهمة مع الشركاء الدوليين.

وأضاف أن القطاع الصحي يحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة، خاصة بعد جائحة «كوفيد 19»، من خلال دعم الأبحاث العلمية من «أبوظبي إلى العالم»، وجذب الكثير من شركات الأدوية إلى الدولة، لتكون شريكاً استراتيجياً لخدمة الإنسانية، فضلاً عن كونها منصة رئيسية لانطلاق طفرة جديدة في قطاع الخدمات والرعاية الصحية، عبر التقنيات التكنولوجية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والميتافيرس.

تصوير

فيما استعرضت الدكتورة مريم ضيائي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آيسونو هيلث، جهاز ATUSA، الذي يهدف إلى تصوير الثدي بالموجات فوق الصوتية ثلاثية الأبعاد القابل للارتداء من شركة آيسونو هيلث، والحائز موافقة إدارة الأغذية والعقاقير هذا العام، ويؤدي إلى تمكين التشخيص والعلاج المبكر.

ولفتت الدكتورة رشا بوحميد، الأستاذ المساعد في طب الطوارئ بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، إلى أحدث الابتكارات التي تجلب المستشفى إلى مكان المريض.

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