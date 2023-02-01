بلدية دبي تبدأ استقبال طلبات المشاركة في «رواد لحديثي التخرج»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت بلدية دبي بدء استقبال طلبات المشاركة في برنامج «رواد لحديثي التخرج»، بهدف تمكين الخريجين الجامعيين المواطنين من اكتساب المعرفة العلمية في المجالات الفنية والمهنية بالبلدية، وإتاحة الفرصة أمامهم للممارسة الميدانية في مواقع العمل، وتشجيع الشباب الإماراتيين على اتخاذ خطواتٍ متقدمةٍ لتحقيق النجاح، وذلك دعماً للتطوير المهني والشخصي لهم.

وقال داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي: «تحرص بلدية دبي على تعزيز وتطوير قدرات رأس المال البشري لديها، بما تطرحه وتنفذه من برامج ومشروعات لاستقطاب الكفاءات الإماراتية الوطنية، وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في شأن تعزيز ملف سياسة التوطين في إمارة دبي، والذي من شأنه أن يدعم النمو المستقبلي للإمارة بالاعتماد على الكوادر الوطنية الشابة».

وأضاف: «تُشكل المبادرات والبرامج المهنية والتدريبية التي تُطلقها البلدية، محركاً أساسياً للاستثمار في الكوادر البشرية الإماراتية الشابة وتطوير قدراتها ومهاراتها، بما يجعلها قادرةً على التكيّف مع المتغيرات المتسارعة في المجالات التنموية والمعرفية، ويعزز من ثقافة استدامة الابتكار لديها».

وقال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي: «يُعد برنامج رواد لحديثي التخرج من المبادرات التي تُشجع الشباب الإماراتيين على تحقيق النجاح في حياتهم المهنية، لكونها تهدف في الأساس إلى تبنّي وتدريب الخريجين الجامعيين، من أجل إغناء خبرتهم العملية، عبر إتاحة الفرصة لهم للاحتكاك ببيئة العمل والتدرب على مواجهة التحديات وكيفية معالجتها، وذلك حسب المجالات والتخصصات المطلوبة في البلدية تحقيقاً لرؤية إمارة دبي المستقبلية».

تأهيل

وأطلقت بلدية دبي برنامج «رواد لحديثي التخرج»، لتبنيهم وتدريبهم في مجالات فنية ومهنية مساندة للبلدية، لتعزيز خبرتهم العملية في مجال تخصصاتهم الدراسية. مشيرةً إلى أن مدة التأهيل المهني ثلاثة أشهر وبحد أقصى عام، تُمنح فيها مكافأة شهرية مقطوعة للمتدرب في أحد التخصصات العلمية المطلوبة فيها، وهي: الهندسة بأنواعها حسب مجالات عمل البلدية، والتغذية، وسلامة الغذاء، وعلوم الزراعة.

شروط

ونصت شروط الالتحاق في برنامج رواد لحديثي التخرج، على أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وحديث التخرج من المؤسسات التعليمية العليا المعترف بها من قبل الجهات الرسمية في الدولة ضمن شهادة البكالوريوس أو الدبلوم العالي، وأن يكون قد أنهى الخدمة الوطنية والاحتياطية، أو أن يثبت إعفاءه من أداء الخدمة وفقاً للإجراءات المعمول بها نظاماً في هيئة الخدمة الوطنية الاحتياطية، إضافةً إلى وجوب اجتياز المرشح المقابلة الشخصية أو أي اختبارات مطلوبة تجريها البلدية. ولفتت بلدية دبي إلى أنه يمكن للراغبين في الالتحاق في البرنامج إرسال السير الذاتية على البريد الإلكتروني: Training@dm.gov.ae.

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