«ماريتايم جورنال»: الإمارات بذلت جهوداً كبيرة لتعزيز الطاقة النظيفة

المصدر: (دبي - نهى حوّا)

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أصدرت مجلة «ماريتايم جورنال» البريطانية بياناً عن مؤتمر «كوب 28» المنعقد في دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، جاء فيه أن دولة الإمارات بذلت جهوداً مثيرة للإعجاب في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة في السنوات الأخيرة، ما يجعلها مضيفاً مناسباً للمؤتمر هذا العام، لافتاً إلى التزامها بتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري بنسبة 50 % بحلول عام 2050، مع زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها إلى 50 % بحلول العام نفسه.

ودعا بيان «ماريتايم جورنال» المتخصصة في الصناعات البحرية التجارية بأوروبا، إلى إيلاء المؤتمر أهمية كبيرة نظراً لما يشكله من معلم مهم في جهود المجتمع الدولي للتصدي لتغير المناخ، ولتأثيراته بعيدة المدى على الجميع مع استمرار تغير المناخ في فرض تهديدات كبيرة على الحياة، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لقيام الحكومات وأصحاب المصلحة بالعمل معاً بشكل عاجل لتأمين مستقبل أنظف وأكثر استدامة للأجيال القادمة، مع الحاجة للذهاب أبعد وأسرع بكثير في جهود الحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية.

وعن «كوب 28»، أفاد البيان أن تركيزه من المتوقع أن يشمل عدداً من المجالات الرئيسية، بما في ذلك تعزيز العمل على تغير المناخ والطموحات بشأنه، بالإضافة إلى مراجعة التقدم المحرز في الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاقية باريس، وبوجه خاص التركيز على المناقشات بشأن الخطوات الملموسة التي يمكن أن تتخذها البلدان لتقليل انبعاثاتها وتعزيز المرونة المناخية.

وعرج البيان على أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يعقد في شهر يناير باعتباره حدثاً رئيسياً في جهود الاستدامة العالمية، لافتاً إلى تركيز اجتماع هذا العام على محادثات المناخ المقبلة «كوب 28» وكيفية ضمان انتقال عادل ومنصف إلى اقتصادات منخفضة الكربون، مشيراً إلى أن التقدم على صعيد الحد من الانبعاثات كان مختلطاً حتى الآن على صعيد الدول.

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