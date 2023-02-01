دليل تفاعلي لتجارب مميزة تقدمها مطاعم دبي في الهواء الطلق

المصدر: دبي - البيان

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أصدر براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ضمن الموسم الشتوي لحملة #وجهات_دبي، دليلاً إرشادياً جديداً للراغبين في الاستمتاع بعالم فنون الطهي في دبي، بما تقدمه سلسلة كبيرة من المطاعم المحلية والعربية والعالمية من أطباق عديدة ومتنوعة تناسب الأذواق كافة وتتناغم مع الطبيعة العالمية لمجتمع دبي.

فضلاً عن مواكبة هذا التنوع لمكانتها المتميزة وجهة مفضلة في خريطة السياحة والسفر العالمية، وما يتبع ذلك من استقطاب أعداد كبيرة تُقدَّر بملايين الزوار كل عام.

ويركّز الدليل الجديد على المطاعم التي توفر فرصة الاستمتاع بتناول الطعام في الهواء الطلق، عبر مساحاتها المفتوحة التي يمتاز العديد منها بإطلالات رائعة على أبرز معالم دبي، بما يضمن الاستمتاع بالأجواء الشتوية المميزة والمناخ المعتدل الذي تتمتع به دبي أغلب أشهر فصل الشتاء، حيث يعد من مقومات الجذب المهمة التي تستقطب الزوار من حول العالم في تلك الفترة ولا سيما القادمين من الدول الباردة.

أذواق

وتتنوع الخيارات التي يضمها الدليل التفاعلي بدءاً من المطاعم التقليدية وصولاً إلى المطاعم الحاصلة على نجمة ميشلان، وبما يناسب مختلف الأذواق وذلك عبر أكثر من 250 مطعماً ومقهىً، حيث رُوعي في اختيار المطاعم والمقاهي المتضمنة في الدليل أن تكون موفرة مجموعة من التجارب المتميزة لتناول الطعام في الهواء الطلق والاستمتاع بأجواء دبي المفتوحة في فصل الشتاء.

وتتنوع الأطباق التي تقدمها المطاعم المشمولة في الدليل بين أشهر الأكلات المتوسطية والآسيوية والفرنسية والإيطالية والأمريكية والتركية والهندية واللاتينية وغيرها من إبداعات المطابخ الأكثر شهرة حول العالم، والمنتشرة في جميع أنحاء دبي، ما يتيح للزوار تذوق مجموعة متنوعة من النكهات العالمية اللذيذة.

مقومات

وقالت فاطمة الملا، تنفيذي المشروعات الإبداعية في براند دبي: «تسعى دبي لتكون المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة لتمتعها بكل المقومات التي تضمن لها تحقيق هذا الهدف وعلى المستويات كافة. ويعد اتساع نطاق خيارات الطعام من معايير تميز المدن العالمية الحريصة على توفير تجارب تناسب مختلف الأذواق وخاصة حينما يكون مجتمع المدينة عالمي الطابع».

وأضافت: «تسلط حملة #وجهات_دبي الضوء على مجموعة واسعة من خيارات تناول الطعام في الهواء الطلق وخاصة في فصل الشتاء، وما يتسم به من أجواء متميزة، إذ يخدم الدليل في تقديم معلومات تساعد مستخدميه على الاستمتاع بتلك الخيارات المتعددة سواء لسكان دبي أو زوارها من حول العالم».

يُذكر أن «براند دبي» أصدر عدداً من الأدلة الإرشادية في الأسابيع الماضية ضمن حملة «وجهات دبي» التي أطلقها مجلس دبي للإعلام، لتسليط الضوء على مواقع فريدة تمتاز بها دبي في موسم الشتاء، ويتركز أغلبها في المناطق المفتوحة بما يتيح فرصة الاستمتاع بأجواء دبي المعتدلة في هذا الوقت من العام.

وتضمنت الأدلة العديد من الوجهات الرئيسة في الموسم ومن ذلك مواقع التنزُّه والتخييم في دبي، والأنشطة والتجارب الترفيهية التي يمكن الاستمتاع بها على أرض دبي أو في سمائها .

وكذلك في مياهها بما تتمتع به الإمارة من شواطئ خلابة وأنشطة ورياضات مائية عديدة تمتد بامتداد سواحل دبي على مياه الخليج العربي، ولا سيما أن درجات الحرارة في دبي في هذه الفترة تعد من أهم عوامل الجذب إليها، ولا سيما للقادمين من البلدان الباردة شتاءً، والذين يسعون للاستمتاع بشمس دبي في هذه الفترة من السنة.

وتستمر حملة «وجهات دبي» في موسمها الشتوي حتى فبراير 2023 في تشجيع المقيمين والزائرين على اكتشاف الأنشطة الترفيهية المتنوعة في دبي وتجربة العديد من المغامرات والأنشطة العائلية التي تجعل من المدينة وجهة شتوية متميزة.

ويمكن الاطلاع على الدليل التفاعلي، المتاح باللغتين العربية والإنجليزية، عبر الرابط التالي: https://dubaidestinations.ae/guides/6/1.pdfكما يضم الموقع الإلكتروني لحملة «وجهات دبي» www.dubaidestinations.ae محتوى إبداعياً ومقاطع فيديو متنوعة لأبرز معالم دبي والمناطق الأكثر جذباً في مختلف أنحائها.

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