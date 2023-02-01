«أبوظبي للمحاسبة» يطلق «حوارات في الحفاظ على المال العام»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلق جهاز أبوظبي للمحاسبة مبادرة جديدة بعنوان «حوارات في الحفاظ على المال العام» عبارة عن سلسلة مقابلات مصورة مع نخبة من المتحدثين الرسميين في الجهات والشركات الحكومية في إمارة أبوظبي بهدف بيان دورهم في الحفاظ على المال والموارد العامة والاستغلال الأمثل لها في نطاق عملهم وبما يضمن استدامتها والمساهمة في تعزيز ودعم اقتصاد الإمارة أبوظبي.

ويهدف الجهاز من خلال تلك المبادرة المتميزة إلى تعزيز الدور المهم للجهات والشركات الحكومية في إمارة أبوظبي في التوعية بأهمية الحفاظ على المال والموارد العامة وتأكيد مسؤوليتهم المشتركة في الارتقاء بقيم النزاهة والمساءلة والشفافية من أجل المساهمة في بناء منظومة حكومية رائدة في الاستغلال الأمثل للموارد العامة بهدف بناء مستقبل مستدام ومزدهر للأجيال القادمة.

مقابلات

وقال المتحدث باسم جهاز أبوظبي للمحاسبة: إن الجهاز يهدف من إطلاق هذه السلسلة من المقابلات المصورة التي سيتم عرضها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي التابعة للجهاز والجهات المعنية، إلى تسليط الضوء على دور الجهات الحكومية وموظفيها وكل أفراد المجتمع في العمل يداً بيد من أجل تحقيق الهدف من المبادرة ونشر رسالة مفادها أن الحفاظ على المال والموارد العامة هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.

جهود

وتأتي المبادرة في إطار جهود جهاز أبوظبي للمحاسبة لبناء شراكات تقوم على الثقة المتبادلة والتعاون المشترك مع العديد من الجهات الحكومية لتعزيز هذه الشراكات، والتي يسعى الجهاز من خلالها نحو رفع الوعي بممارسات الإدارة السليمة وسبل التصدي للمخالفات المالية والإدارية إضافة إلى تعزيز مبادئ النزاهة والحوكمة والشفافية والمحاسبة، فضلاً عن تسليط الضوء على الجهود التي يبذلها الجهاز بالتعاون مع الجهات المختصة في إطلاق العديد من المبادرات المتميزة من أجل الحفاظ على المال العام.

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