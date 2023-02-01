7437 مستفيداً من «مجالس شرطة أبوظبي» المجتمعية 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت شرطة أبوظبي 18 مجلساً مجتمعياً خلال عام 2022 استفاد منها 7437 شخصاً، ضمن جهودها المتواصلة في نشر الوعي الأمني وتعزيز التواصل المجتمعي، وتأكيداً للدور المهم لأفراد المجتمع في مكافحة الجريمة، وتعريف الجمهور بالخدمات الشرطية والاستفادة منها.

موضوعات

وتناولت المجالس التي نظمتها إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع موضوعات وعناوين متنوعة، منها رمضان شهر الخير، خلك حذر، نحو بيئة وطنية آمنة، المواطنة الإيجابية، درب السلامة، حماية أطفالنا مسؤولية مجتمعية، صيف بصحة وأمان، العودة للمدارس، فرصة أمل، بهدف زيادة مستوى الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع.

التقاء

وقال العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية في قطاع أمن المجتمع: إن المجالس تمثل نقطة التقاء مع أفراد المجتمع من الشرائح المختلفة، وتفعيل مشاركتهم وجهودهم في مواكبة مسيرة التطوير التي تشهدها الدولة، وتعزيز دورها الريادي في مواجهة التحديات، وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في جميع المجالات، ودعم منظومة الأمن والأمان في إمارة أبوظبي.

أرضية

وأشار إلى أن المجالس تعد أرضية خصبة لمشاركة المواطنين في طرح موضوعات توعوية وأمنية، حيث شارك 6 إعلاميين في إدارة الجلسات، و30 متحدثاً من مختلف الإدارات الشرطية في 18 موضوعاً مختلفاً بالتركيز على القضايا المجتمعية وتعميق الشراكة وترسيخ المواطنة الإيجابية وقيم الولاء والانتماء للوطن.

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