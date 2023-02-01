شرطة دبي تنظم معرض «إيفاد» لموظفيها

المصدر: دبي - البيان

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نظمت إدارة البعثات والاستقطاب بالإدارة العامة للموارد البشرية بشرطة دبي، فعاليات معرض «إيفاد»، لموظفي شرطة دبي، على مدار 3 أيام، بهدف تعزيز التعاون مع شركاء شرطة دبي من المؤسسات التعليمية في مختلف المجالات.

حيث يركز المعرض على البرامج الأكاديمية المقدمة من المؤسسات التعليمية التي تفيد القطاع الأمني والشرطي، وتدعم منظومة وظائف وتخصصات المستقبل في شرطة دبي، والبرامج المهنية التخصصية؛ مثل الدبلومات المهنية التي تخدم الوظائف التخصصية والفنية.

استدامة

ورحب اللواء الدكتور صالح مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، خلال جولته في المعرض، بممثلي الكليات والجامعات المشاركة.

مؤكداً أن شرطة دبي تحرص على استدامة العلم والمعرفة لموظفيها، وتعمل على تحفيزهم بشكل دائم على مواصلة الدراسات العليا والالتحاق بالبرامج التخصصية التي تدعم منظومة العمل الشرطي، مشيراً إلى أن شرطة دبي تمتلك منظومة تُعنى بمتابعة الاحتياجات التعليمية وفق أعلى المعايير والممارسات، والتي تتناسب مع التوجهات والأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.

بدوره، قال العقيد الدكتور منصور حسن البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب: إن المعرض يسهم في تعزيز الشراكة مع المراكز التدريبية في هذه المؤسسات، من خلال التنسيق المشترك بين شرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للتدريب، ومركز الأبحاث والتطوير ومختبر الابتكار وأكاديمية شرطة دبي، وهذه الجهات، وأن التنسيق الدائم بين شرطة دبي والمؤسسات التعليمية أثمر عن عقد 25 اجتماعاً في هذا المجال لتبادل التعاون في المجال المعرفي والبحثي.

وتابع العقيد البلوشي: في هذا المعرض نعمل على تعزيز الشراكات عبر مساهمة ومشاركة المؤسسات التعليمية في مختلف الفعاليات والمؤتمرات والملتقيات الشرطية، ومن ضمنها القمة الشرطية العالمية المزمع انعقادها في شهر مارس.

جلسات

من جانبها، قالت شيخة الجناحي، رئيس قسم التخطيط والبرامج بإدارة البعثات والاستقطاب، المشرف على المعرض، إن المعرض تضمن 32 جلسة جانبية مع الجامعات والكليات المشاركة، توفر لقاءات ومساحات من النقاش في محاور مختلفة، منها كيفية المساهمة في تطوير منظومة التعليم بما يتناسب مع احتياجات المؤسسة الأمنية والشرطية. وأضافت أن المعرض شهد مشاركة لمدارس حماية، ومركز حماية الدولي، لتعزيز التعاون فيما بين الجهات التعليمية في شرطة دبي وهذه المؤسسات.

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