الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الفترة من اليوم الاربعا إلى يوم الأحد على النحو التالي:

الأربعاء

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الشمالية – تظهر السحب المنخفضة شرقاً - صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً خاصة غرباً نهاراً.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط الموج يضطرب أحياناً في عمق الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الشمالية – تظهر السحب المنخفضة شرقاً - صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً خاصة غرباً نهاراً.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط الموج يضطرب أحياناً في عمق الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الجمعة

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية – تظهر السحب المنخفضة شرقاً - غائم جزئي وغائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار غرباً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س..

البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياُ بعد الظهر في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

السبت

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب و ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية – صحو إلى غائم جزئي وغائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية - انخفاض في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي و في بحر عمان.

الأحد

الطقس: رطب مع أحتمال تشكل ضباب و ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية – صحو إلى غائم جزئي خاصة شمالاً.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب أحياناً يصبح متوسط إلى خفيف الموج بعد الظهر في الخليج العربي و في بحر عمان.

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