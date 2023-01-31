وفد من شرطة الفجيرة يزور مركز خطم الشكلة في العين

المصدر: الفجيرة - البيان

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زار وفد من القيادة العامة لشرطة الفجيرة مركز خطم الشكلة في مدينة العين للاطلاع على أفضل الممارسات، تحقيقاً لتوجه القيادة الرشيدة بدعم المهام والخدمات المقدمة للجمهور.

ترأس الوفد العقيد سيف حمدان اليماحي، نائب مدير إدارة شرطة المنافذ والمطارات بالفجيرة، يرافقه الرائد حسن راشد الحفيتي، والمساعد أول عبدالله علي حميد اليماحي.

وكان في استقبالهم المقدم سعيد سالم الكعبي، رئيس مركز خطم الشكلة، حيث رحب بهم، شاكراً لهم حرصهم على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مركز خطم الشكلة.

وتهدف الزيارة إلى التبادل المعرفي بين شرطة الفجيرة ومركز خطم الشكلة للاطلاع على دور الشرطة في المركز، والتعرف على إدارة الشرطة في التأمين والحراسة والمهام.

وفي ختام الزيارة أشاد وفد شرطة الفجيرة بالممارسات المطبقة في المركز وآلية العمل المتبعة لديهم.

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