مبادرة الروح الإيجابية ومركز شرطة نايف ينظمان فعالية حديقة الاتحاد المجتمعية

المصدر: دبي - البيان

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نظمت كل من مبادرة الروح الإيجابية ومركز شرطة نايف، فعالية «حديقة الاتحاد المجتمعية»، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بهدف تعزيز التواصل بين الشرطة وأفراد المجتمع، وذلك بتوجيهات من العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، رئيس مبادرة الروح الإيجابية.

وشهد الفعالية، عبد السويدي، مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والرائد صقر المهيري من مركز شرطة نايف، وفاطمة أبوحجير، والنقيب عوض مبارك، منسقي المبادرة، وفريق العمل، وعدد من الضباط.

وتضمنت الفعالية، محاضرات توعوية قدمتها الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للعمليات والإدارة العامة للمخدرات ممثلة بمركز حماية الدولي، إلى جانب محاضرة من الإدارة العامة للدفاع المدني قدمها كل من الرقيب عبدالله أحمد حمزة، والأستاذة أمينة المشرخ. كما تضمنت الفعالية عروضاً للفرقة الموسيقية، والكلاب البوليسية، وفعاليات ترفيهية للجمهور وعروض الزومبا واللياقة البدنية، وتسويق لخدمات شرطة دبي، الخاصة بأصحاب الهمم، ومنها لغة الإشارة، وحضر أكثر من 1400 شخص للمشاركة في الفعاليات والمسابقات المتنوعة.

وفي نهاية الفعاليات كرمت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، مركز شرطة نايف والروح الإيجابية على هذه المبادرات المجتمعية، كما كرم الرائد صقر المهيري الجهات المشاركة ممثلة ببلدية دبي، وحدائق دبي، ومجلس دبي الرياضي، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومجلس تمكين أصحاب الهمم، ومجلس سفراء الأمان، ومستشفى آدم فيتال، ونادي (كوبرا كاي)، ونادي كالاري.

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