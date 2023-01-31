طقس الإمارات غداً.. صحو ومغبر أحياناً

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئيا بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف خاصة شمالاً.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40/س.

و يكون الموج في الخليج العربي متوسطا و يضطرب أحياناً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 01:22 و المد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 17:38والجزر الثاني عند الساعة 03:47.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 20:58والمد الثاني عند الساعة 06:52 والجزر الأول عند الساعة 13:25 والجزرالثاني عند الساعة02:41.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 17 80 35

دبي 28 17 85 40

الشارقة 27 16 90 45

عجمان 27 16 9 40

أم القيوين 27 15 90 40

رأس الخيمة 28 15 80 35

الفجيرة 23 18 90 55

العـين 26 15 90 35

ليوا 27 14 85 35

الرويس 28 16 80 30

السلع 27 15 65 30

دلـمـا 24 17 95 45

طنب الكبرى 22 19 85 50

طنب الصغرى 22 19 85 50

أبو موسى 22 19 85 50

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز