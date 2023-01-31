رصد 7 ممارسات سلبية في المنشآت الغذائية بأبوظبي 2022

المصدر: أبوظبي ـ منى خليفة

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نشرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على منصاتها الرقمية تقريراً حول أكثر الممارسات السلبية شيوعاً في المنشآت الغذائية لأنشطة البيع بالتجزئة وأنشطة التموين في أبوظبي والعين والظفرة.

وأوضح التقرير أن أكثر الممارسات شيوعاً بلغ عددها 7 ممارسات أساسية تتمثل في عدم الالتزام بتوفير السجلات والوثائق المطلوبة أو عدم الاحتفاظ بها للفترة المحددة من قبل الهيئة، وحفظ أو عرض المواد الغذائية القابلة للتلف في درجة حرارة ومدة زمنية غير مناسبة، وعدم تطبيق برامج فعالة لمكافحة الآفات والحشرات والقوارض، فضلاً عن وجود ممارسات غير صحية متعلقة بنظافة المنشأة الغذائية، وعدم وجود أدوات لقياس درجات الحرارة بأجهزة التبريد أو عدم كفاءتها، ووجود أسقف أو أرضيات أو جدران وأبواب أو نوافذ مصممة أو مصنوعة من مواد غير مناسبة أو صعبة التنظيف أو تفتقر إلى الصيانة في مناطق تناول الغذاء.

ويأتي ذلك في إطار السعي الدؤوب لتعزيز ثقة المستهلك في الإجراءات الرقابية التي تتخذها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وإرساء مبادئ الشفافية، وتحفيز المنشآت الغذائية للمنافسة على التميز، والامتثال للمعايير والتشريعات المتعلقة بسلامة الغذاء، مما ينعكس إيجاباً على تحسين بيئة الأنشطة الاقتصادية لتكون أكثر مرونة وابتكاراً.

منصة

وكانت الهيئة قد أطلقت مؤخراً منصة «تقييم زادنا» الإلكترونية لتتيح للجمهور الاطلاع على نتيجة تقييم المنشآت الغذائية بناء على مستوى السلامة الغذائية، بحيث يستطيع الجمهور الاطلاع على تقييم منفصل لمشاركة المنشآت الغذائية في «برنامج صحي» الذي أطلقه مركز أبوظبي للصحة العامة في إطار الجهود المبذولة لتوفير غذاء آمن وصحي للجمهور ضمن أنظمة مبتكرة ومرنة، وتشجيع وتحفيز المنشآت الغذائية على تحسين وتطوير أدائها ورفع مستوى السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي.

وتستند معايير تقييم المنشآت الغذائية إلى درجة الامتثال لمتطلبات السلامة الغذائية ومنها التصميم والبنية التحتية، والمعدات ومرافق التخلص من مخلفات الغذاء، والصحة والنظافة الشخصية للعاملين، وتقييم مناطق تداول الغذاء ومستوى التحكم بدرجات الحرارة.

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