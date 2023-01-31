95 % مؤشر الحالة الإنشائية لطرق دبي في 2022

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي أن مؤشر الحالة الإنشائية لطرق دبي في 2022 بلغت 95% وفقاً للتقييم الوظيفي والإنشائي الذي أجرته مؤسسة المرور والطرق، بهدف تحديد الأضرار السطحية مثل التشقق والهبوط والحفر والتطاير في أسطح الأرصفة، والذي يعبر عنه بمؤشر جودة الرصف وبمستوى راحة القيادة أو وعورة الطرق، باستخدام أحدث المعدات المتطورة بتقنية الليزر.

وقال حمد الشحي، مدير إدارة صيانة الطرق ومنشآتها بمؤسسة المرور الطرق في الهيئة، إن التقييم الإنشائي للطرق هو تحديد القدرة الإنشائية لطبقات رصف الطرق أو مدى التدهور الإنشائي الحاصل بها، ويتم من خلال تحديد العمر المتبقي للرصف وحساب معامل القدرة الإنشائية للطبقات بمعدات وأنظمة متخصصة، مضيفاً أن عدد الطرق التي أجريت لها الصيانة 48 طريقاً سريعاً ورئيساً و34 شارعاً داخلياً في المناطق السكنية.

وأضاف الشحي أنه تم تغطية كامل شبكة الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية في المناطق السكنية، حيث تم صيانة ما يقارب 60 كم من المسارات التي كانت بحاجة ملحة للحفاظ على حالة الشبكة بحالة ممتازة، وأن معدل 95% من طول الشبكة كان بحالة ممتازة. ومن أهم الطرق الرئيسة التي تم صيانتها هي: طريق لهباب، وطريق الإمارات العابر، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الشيخ زايد، وشارع الخيل، وشارع دبي العين، وشارع العمردي.

97% مؤشر الحالة الإنشائية للجسور والإنفاق

وعن مؤشر الحالة الإنشائية للجسور والأنفاق أوضح حمد الشحي، تم تنفيذ أعمال كشف فني تفصيلي حسب الدوريات المعتمدة وبناءً على أفضل الممارسات العالمية، وذلك بغرض قياس مؤشر الحالة الإنشائية للمنشآت حيث يتم استخدام الألواح الرقمية أثناء عملية الكشف البصري وتقييم حالة العناصر الإنشائية في كل منشأ على حده وإدخالها بشكل رقمي على النظام المتخصص بإدارة صيانة الجسور والأنفاق.

وأضاف: "يتم حساب مؤشر الحالة الإنشائية بشكل مؤتمت على النظام الآلي لإدارة الرصف (Pavement Management System)، بالإضافة إلى وضع أوليات الأعمال ووضع الخطط السنوية لأعمال الصيانة، حيث حقق معدل الحالة الإنشائية للجسور والأنفاق مؤشر 97% خلال العام 2022".

النتائج

أفاد الشحي أن أعمال الصيانة لها نتائج على الحركة المرورية ومستوى السلامة، بالإضافة لمحافظة أعمال الصيانة على توفير الحالة التشغيلية الجيدة للطرق، والمحافظة على مستوى الأمان لمستخدمي الطريق والبقاء فوق مستوى 95% من الشبكة بحالة جيدة وتوفير انسيابية الحركة على الشبكة دون إغلاق للمسارات أمام حركة المرور إلا مع توفير التحويلات البديلة الآمنة المعززة بكافة وسائل التحكم المروري، لسلامة وأمان الحركة المرورية ومستخدمي الطرق.

ولفت الشحي إلى أن هذه النتائج هي أهم مخرجات النظام الآلي لإدارة الرصف (Pavement Management System) وهو النسخة الرقمية للطرق مع تقنيات الذكاء الصناعي، ويساهم في تطبيق استراتيجيات وسياسات الهيئة وإدارة الصيانة لتقييم وصيانة شبكة الطرق، والاختيار الأمثل لنوع الصيانة الوقائية المناسب ضمن الميزانيات المرصودة لصيانة شبكة الطرق.

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