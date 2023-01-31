إستونيا تطلق أول عيادة رقمية لعلاج الصداع في العالم

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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شاركت 10 شركات إستونية متخصصة في مجال التكنولوجيا الحيوية، في مؤتمر ومعرض الصحة العربي، المعرض الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال صناعة المختبرات، والذي تقام فعالياته في الفترة من 30 يناير الجاري حتى 2 فبراير المقبل في دبي، و"ميدلاب الشرق الأوسط"، أبرزها "مايغريفينشن" التي تعتبر أول عيادة رقمية بالكامل لعلاج الصداع في العالم، و"تريامف هيلث" المتخصصة في تقديم علاجات سلوكية قائمة على الأدلة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاماً من خلال لعبة ذكية لتحسين صحتهم العقلية ونوعية حياتهم.

وقد طورت "مايغريفينشن" تطبيقاً لإنشاء مذكرات للصداع في عام 2020 بعد دراسة تجريبية سريرية في مستشفى تارتو الجامعي، ليتم إطلاقه على "آب ستور" و"جوجل بلاي" في عام 2021. ويضم طاقم الشركة فريقاً من الأطباء الخبراء الذين أثمرت جهودهم الجماعية في تحسين جودة حياة أكثر من مليار شخص يعانون من الصداع النصفي. وعلى مدار العامين الماضيين، نجحت "مايغريفينشن" في جمع ما يقرب من 700,000 يورو على شكل منح واستثمارات، وبدء دراسة شملت 600 مريض، فضلاً عن تعليم أكثر من 2000 مريض بالصداع و300 متخصص في الرعاية الأولية، كما أصبحت أول شركة مصنعة للأجهزة الطبية القائمة على البرمجيات في إستونيا.

وتسعى "مايغريفينشن" للحصول على ترخيص من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) في الولايات المتحدة الأمريكية للجيل الأول من الجهاز في عام 2023 وطرح الجيل الثاني منه في عام 2024.

وقالت كاترينا لاكس، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة إن التقنية "تقدم خياراً علاجياً لأضعاف أعداد مرضى الصداع النصفي ونعمل على تطوير حل سيسمح لنا بمراقبة نوبات الصداع ومنع حدوثها، إضافة إلى تقديم العلاج القائم على توصيات مستندة إلى العلم".

وطورت "تريامف هيلث" منصة علاجية رقمية قائمة على الأدلة للأطفال من أجل تقديم دعم نفسي مخصّص لكل حالة على حدة من خلال بيئة قائمة على لعبة تُدعى "تريامف هيرو" تعمل على إرشاد الأطفال في رحلة ممتعة عبر "تريامف لاند" ، لتقويتهم وتعليمهم المهارات اللازمة لتطوير قدراتهم على التأقلم والتحلّي بالمرونة.

وتستخدم بيئة هذه اللعبة التفاعلية للاستفادة من نظريات متعلقة بالعواطف، والقدرة على التأقلم، وحل المشكلات، والتعلم القائم على النشاط، وتقنيات تغيير السلوك، ومنهجية العلاج النفسي، وتطبيقها بشكل عملي.

وصُمِّمت لعبة "تريامف هيرو" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاماً، ويمكن استخدامها على أي جهاز محمول، مثل الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف الذكي.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور قدري هلجاس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تريامف هيلث": "نسعى إلى مساعدة الأطفال على إدراك إمكانياتهم. لقد كان من الصعب على الأطفال التعامل مع الآثار السلبية لـ"كوفيد-19"، وبعض التحديات العالمية الأخرى. وهنا يكمن الدور الذي يمكن أن تلعبه منصة "تريامف هيرو"؛ إذ يمكن للأطفال في جميع أنحاء العالم تنزيل اللعبة بكل سهولة؛ للبدء في مغامرة تمكّنهم من استكشاف مرونتهم وصلابتهم، وتنميتهما من أجل مستقبل أقوى وأكثر إشراقًا".

يُذكر أن إستونيا استعرضت منتجات كلا الشركتين خلال أسبوع الصحة واللياقة في إكسبو 2020؛ حيث استقطبت اهتماماً واسعاً من المعنيين بالرعاية الصحية، وأرست بيئة خصبة لإقامة شراكات تعاون مستقبلية.

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