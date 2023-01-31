"صحة دبي" تبحث التعاون مع مؤسسات وشركات دولية خلال "معرض الصحة العربي"

المصدر: وام

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أكد عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي أن الهيئة منفتحة على مستجدات الساحة الصحية والتجارب الدولية الناجحة والرائدة وأنها تولي توثيق وتعزيز شراكتها بالمؤسسات العالمية المتخصصة جل اهتمامها حرصاً منها على تبادل الخبرات ونقل المعرفة واستعراض تجربة تطور المنظومة الصحية في دبي وما حققته من طفرات متواصلة.

جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات المفتوحة التي أجراها الكتبي، ضمن مشاركة الهيئة في "معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023" المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، والتي استهلت بمباحثات مع دلرل كاليري، وزير الدولة لترويج التجارة والتحول الرقمي في جمهورية أيرلندا والوفد المرافق له، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة.

واستعرض الكتبي خلال اللقاء حجم التطور السريع الذي تشهده دبي على صعيد أنظمة الرعاية الصحية والحلول الذكية وتفوق دبي اللافت في هذا الجانب ونجاح الهيئة في تحقيق التوظيف الأمثل لأفضل التقنيات الطبية وأحدثها وفي مقدمتها منصة تبادل المعلومات الصحية "نابض" وغيرها من المشروعات الطموحة.

وأعرب عن تقدير الهيئة للتاريخ الطويل للمؤسسات الصحية الإيرلندية وإمكانية تبادل الزيارات والتجارب الناجحة بين "صحة دبي" والمؤسسات التخصصية والتعليمية في إيرلندا لا سيما و أن هناك مجموعة كبيرة من الأطباء المواطنين من خريجي الجامعات الإيرلندية العريقة.

من جانبه أشار دلرل كاليري إلى التقدم الكبير الذي حققته مدينة دبي في مختلف المجالات لاسيما في مجالات التحول الرقمي والتقنيات الحديثة والقطاع الصحي الذي يشهد تطوراً نوعياً واستثنائياً في جميع أنظمته.

وأعرب الوزير الإيرلندي عن تطلعه لتوفير فرص للتعاون بين هيئة الصحة بدبي والمؤسسات الصحية الإيرلندية في المرحلة المقبلة.

وفد كوري

والتقى الكتبي إي كي كيم المدير التنفيذي للقطاع الصحي في شركة "سامسونج" الكورية والوفد المرافق له، وأكد عمق العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية بشكل عام وما يمكن أن يتم تأسيسه في هذا الإطار بين هيئة الصحة بدبي والقطاع الصحي لشركة سامسونج.

من جانبه، أكد إي كي كيم حرص شركة "سامسونج" على بناء شراكة استراتيجية مع هيئة الصحة بدبي والمشاركة في الجهود المبذولة في دبي من أجل تحقيق أعلى درجات الرفاه الصحي.

وقال إن المكانة العالمية المتقدمة التي تحتلها دبي في مختلف المجالات جعلتها أكثر المدن جذباً للشركات والمؤسسات الدولية ومنها سامسونج التي تتطلع إلى تنفيذ برامج تطوير ومبادرات صحية مشتركة مع الهيئة.

كما بحث الكتبي خلال لقائه وفدا رسميا من كندا يضم مجموعة من المؤسسات والشركات الصحية الكندية برئاسة سعادة جان فيليب لينتو القنصل العام الكندي في الدولة.

شهد اللقاء مناقشات موسعة حول أوجه التعاون الصحي وسبل تعزيز العلاقات والقضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وامتدت لقاءات الكتبي مع العديد من كبار مسؤولي الشركات العالمية المتخصصة في أنظمة الرعاية الصحية والتقنيات والحلول الذكية والسياسات وتحليل البيانات بما فيها شركات "هنري فورد الصحية" للرعاية الصحية والاستشارات الطبية و "كوانتيوم" العاملة في مجال تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والاستراتيجيات الصحية و"السيديون"المتخصصة في الرعاية الصحية واللوجستية والحلول الرقمية و "جونسون أن جونسون" المتخصصة في المنتجات الصحية و "بالرمز " للرعاية الفائقة وطويلة الأجل وإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي و "أناليز "العاملة في مجال الحلول الكاملة والذكاء الاصطناعي.

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