تمديد الموعد النهائي للمشاركة في مسابقة جائزة المخرجين الشباب حتى 5 فبراير

المصدر: البيان

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أعلنت القرية العالمية وأكاديمية بلووم ورلد عن تمديد موعد التسجيل في مسابقة جائزة المخرجيين الشباب لغاية 8 فبراير 2023، لمنح الشباب الراغبين في المشاركة الوقت الكافي لتجهيز إبتكاراتهم.

وانطلقت المسابقة تحت شعار «عالمي الأكثر روعة» مع دعوة إلى طلبة دولة الإمارات الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً لإظهار مهاراتهم في صناعة الأفلام القصيرة. حيث ستمنح المسابقة الفرصة لإثنين من المشاركين فيها للفوز بمنح دراسية كاملة تزيد قيمتها على مليون درهم، مُقدّمة من أكاديمية بلووم ورلد الرائدة.

وقد استضافت القرية العالمية مؤخراً في الوجهة ورش عمل مجانية عن صناعة الأفلام، حيث تم تسجيلها ليتمكن المشاركين الذين لم تتسنى لهم فرصة الحضور من مشاهدتها من خلال موقع القرية العالمية www.globalvillage.ae.

تشمل شروط التسجيل في مسابقة «جائزة المخرجين الشباب» ما يلي:

• يجب أن يتم تصوير الفيلم وإنتاجه من قبل المشارك نفسه، على ألا تتجاوز مدته 4 دقائق

• يمكن تسجيل الأفلام المشاركة عن طريق الهاتف المحمول، أو كاميرا فيديو، أو أي جهاز آخر

• المسابقة مفتوحة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات فقط الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 سنة

• يجب أن يكون أي حوار باللغة الإنجليزية أو يحتوي على ترجمة باللغة الإنجليزية

• آخر موعد لتقديم طلبات المشاركة هو 8 فبراير 2023

• يتعين على جميع المشاركين تحميل مقاطعهم على موقع يوتيوب كفيديو «غير منشور«

• يجب مشاركة رابط الفيلم من موقع يوتيوب مع القرية العالمية في نموذج طلب المشاركة الإلكتروني عبر الإنترنت: globalvillage.ae/young-directors-award

• سيتم تقييم الأفلام القصيرة المشاركة بناءً على معايير الإبداع والأصالة والروعة

• ستُجري لجنة خاصة من أكاديمية بلووم ورلد مقابلات شخصية مع المُتأهلين للتصفيات النهائية

• ستتم دعوة المُتأهلين للتصفيات النهائية إلى حفل توزيع الجوائز في القرية العالمية حيث سيتم الإعلان عن الفائزين

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