المستشفى الأمريكي دبي يرفع سقف المعايير مرةً أخرى في صناعة الرعاية الصحية

المصدر: البيان

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أثبت جناح المستشفى الأمريكي دبي في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023 مجدداً على ريادة المستشفى الإقليمية في عالم الرعاية الصحية. صُمم جناح المستشفى الأمريكي دبي ليكون مساحة حركية حية تجسّد تناغم أحدث التكنولوجيا الطبية لتحقيق التقدم في عالم الرعاية الصحية، ويمثل هذا الجناح المُبهر الذي يسلب الألباب مزيجاً من المعلومات ومزايا التحفيز اللمسي والحسّي، ليقدم للزائرين تجربة حية مباشرة حول أحدث الابتكارات والخدمات المفصلية المتطورة للمستشفى الأمريكي دبي.

وبصفته مشاركاً دائماً في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023 وراعياً بلاتينياً لنسخة هذا العام، يعمل المستشفى الأمريكي دبي على توحيد الرؤية والأداء في عناصر تقنية نشطة وثرية بالمعلومات لتثقيف الزائرين. يقدم الجناح إطلالة استثنائية برؤية 360 درجة على عالم الرعاية الصحية من خلال الروابط المرئية بين العالم السريري والعالم التكنولوجي. يمثل كل عنصر من الجناح عنصراً ديناميكياً متحركاً وسلساً، ليصنع البيئة المثالية لإظهار مجريات التقدم في مسيرة التطور للمستشفى الأمريكي دبي.

وبالحديث عن الريادة في التميز الطبي، يعرض جناح المستشفى الأمريكي دبي في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023 ما يلي:

• القناة الرقمية للمستشفى الأمريكي. انقر وتعلم: تمثل القناة الرقمية تأكيداً آخر على التزام المستشفى بمساعدة الناس على الاستمتاع بحياة أكثر صحةً. تمثل القناة الرقمية للمستشفى الأمريكي دبي أكبر تجمّع صحي تم إنشاؤه من قبل الخبراء الإعلاميين والرقميين والطبيين ليقدم أعلى جودة من المعلومات الطبية من أطباء وأخصائيين معتمدين دولياً، حول ثقافة نمط الحياة الصحي، والاكتشافات الطبية، وإدارة الأمراض، والصحة العقلية، وأحدث العلاجات والتقنيات الطبية، كالذكاء الاصطناعي والروبوتيات وأكثر.

• شبكة المستشفى الأمريكي دبي للرعاية الصحية (AHDCN). المشاركة بقيمة العلامة التجارية ورؤيتها: من بين أحدث مبادراتها، تهدف شبكة المستشفى الأمريكي دبي للرعاية الصحية إلى استخدام القوة الجماعية لرفع مستوى الأداء في مضمار الرعاية الصحية لتكون بخدمة الصالح العام.

سوف يحظى أعضاء شبكة المستشفى الأمريكي دبي للرعاية الصحية بإمكانية حصرية للاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة من قبل المستشفى الأمريكي دبي، وأحدث الاكتشافات والحلول المتطورة في عالم الرعاية الصحية، والبيانات البحثية ومجموعة المهارات، والبرامج التدريبية، والشراكات مع الجهات العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية.

تسعى شبكة المستشفى الأمريكي دبي للرعاية الصحية لتحقيق خمسة أهداف لأعضائها: تعزيز الخبرة، ورفع الكفاءة، وتوسيع المعرفة، وزيادة القدرة التنافسية، وتوسيع الأثر.

• جدار ديناميكي متحرك. مراكز التميز في علاج الأمراض المعقدة: بمجرد لمس الجدار الديناميكي المتحرك، سوف تظهر جميع المعلومات حول مراكز المستشفى الأميركي للتميز، بحيث يتعرف الزائرون إلى الحلول المتقدمة في مجال الرعاية الصحية لعلاج الأمراض المعقدة والخطرة في مجالات طب القلب، والسرطان، وطب العظام، والجراحة الروبوتية. فمراكز المستشفى الأميركي للتميز رائدة إقليميًا للحلول المتطورة في مجال الرعاية الصحية لعلاج الأمراض المعقدة الخطرة.

• الذراع الروبوتي. عامل التحوّل: يمثل المستشفى الأمريكي دبي مستشفى نموذجياً للجراحة الروبوتية في الدولة والمنطقة، حيث بدأ باستخدام هذه التقنية المتطورة في العام 2000. سوف يحظى الزائرون بتجربة فريدة جداً حول الذراع الروبوتي، والذي يُظهر عند تفعيله محتوى ديناميكياً حياً على جدار متحرك.

• المعهد الأكاديمي للمستشفى الأمريكي. بناء المستقبل: أطلق المستشفى الأمريكي دبي العمل بالذراع التعليمي في أكتوبر 2019 لمساعدة طلبة الطب حول العالم في تلقي تدريب سريري عالي الجودة ومعرفة مباشرة حول العلاجات والإجراءات العلاجية المتطورة.

تمكن المعهد الأكاديمي للمستشفى الأمريكي بنجاح من تدريب الطلبة في تخصصات الجراحة العامة، وطب الأطفال، وطب النسائية والتوليد، وطب العظام، وطب الأنف والأذن والحنجرة، وطب العيون، وطب الجلد.

• عيادة المستشفى الأمريكي دبي للخصوبة (الإخصاب في المختبر). تكاتف الإنسان والعلم: تقدم العيادة المجهزة بأحدث التقنيات العالمية إجراءات طبية متقدمة للإخصاب في المختبر (أطفال الأنابيب) لتلبية الطلب المتزايد على علاجات وخدمات الخصوبة في الدولة والمنطقة. توفر هذه العيادة خدمات الفحص التشخيصي، وأحدث تقنيات الإنجاب، ومرافق تجميد البويضات أو النطاف.

• المركز الأمريكي للأطفال. قيادة الطريق. يقدم المركز الرعاية الصحية للمواليد الجدد، والرضّع، والأطفال الدارجين، والمراهقين، بما في ذلك الرعاية الصحية في مجالات متقدمة كطب القلب، وطب الكلى، وطب الأعصاب، والطب النفسي، والجراحة، وهو المرفق الوحيد للرعاية الصحية، على مستوى القطاع الخاص بالدولة، الذي يقدم مجموعة واسعة من الرعاية الصحية للأطفال.

• معهد الأسنان للمستشفى الأمريكي. مستوى جديد من الرعاية المتميزة. يقدم المعهد مجموعة كاملة من العلاجات الطبية وعلاجات الأسنان والإجراءات التجميلية بخدمات متقدمة، بما في ذلك طب الأسنان بالذكاء الاصطناعي، وطب الأسنان الشرعي، وطب الأسنان الرياضي، وطب الأسنان الروبوتي.

• إنجازات المستشفى الأمريكي دبي: منذ إطلاقه في العام 1996، ما فتئ المستشفى الأمريكي دبي يضع المعايير في ميدان العلاجات عالية الجودة، والرعاية المتركزة على المريض، والبحث والابتكار. سوف يحظى زائرو معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023 برؤية معمّقة في هذه الإنجازات.

وبالحديث عن المشاركة في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023، قال السيد شريف بشارة، الرئيس التنفيذي للمستشفى الأمريكي دبي: "إنه شرف لنا دائماً أن نكون جزءاً من عالم الصحة العربية، والعامل الأكثر تحفيزاً على التحوّل في مضمار الرعاية الصحية العالمية. سوف يتمتع زائرو معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023 بتجربة غامرة لا تنسى بجناح المستشفى الأمريكي دبي. يسرنا مساعدة الزائرين على فهم الكيفية التي تعمل بها تقنيتنا الطبية المتطورة على صياغة المستقبل. لقد عملنا على تقديم أعلى درجات الرعاية الصحية المتركزة على المرضى لأكثر من 26 عاماً، مستمدين التوجيه في ذلك من رؤيتنا وابتكارنا واستثمارنا في البحث الطبي، ونحن نشعر بالفخر بمشاركة رحلتنا وخبرتنا وقيمنا مع العالم."

تأسس المستشفى الأمريكي دبي عام 1966، وهو العلامة التجارية الرائدة لمجموعة محمد وعبيد الملّا، ووجهة رعاية صحية رائدة في المنطقة، تقدم حلول طبية عالمية المستوى، مدعومة باستخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية. المستشفى الأمريكي دبي هو عضو في شبكة مايو كلينيك الطبية (MCNM)، والرائد في الحصول على العديد من الاعتمادات الدولية. يستثمر المستشفى الأمريكي دبي في مجال الذكاء الاصطناعي AI، والبحث، والتعليم، وابتكار وتوفير حلول طبية جديدة لخدمة الناس. يواصل المستشفى الأمريكي دبي رفع معايير جودة العلاج من خلال تركيزه على راحة ورفاهية المرضى وفقاً لأعلى المعايير الدولية، حيث تساهم بحوث المقارنات المعيارية التي يجريها المستشفى في تحسين فعالية ونتائج الخدمات الطبية التي يوفرها.

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