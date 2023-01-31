الاتحاد النسائي يناقش مع شركائه الاستراتيجيين مستجدات «معاً نستطيع»

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقد الاتحاد النسائي العام اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً مع شركائه الاستراتيجيين في المبادرة الوطنية «معاً نستطيع»، التي أطلقها لتمكين الفتاة والمرأة من أصحاب الهمم في مختلف المجالات وتلبية احتياجاتهن وبناء قدراتهن في مختلف جوانب الحياة، وذلك لمناقشة المستجدات وإيجاد الحلول للظواهر والمشكلات مع تقديم الدعم ونقل الخبرات في جوانب التمكين.

وحقق الاتحاد النسائي العام العديد من الإنجازات منذ إطلاق مبادرة «معاً نستطيع» في شهر ديسمبر 2022 بالتعاون مع شركائه من الجهات المعنية في الدولة، من أبرزها التعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في تنفيذ مشروع جسور الأمل ضمن محور المبادرة الاجتماعي «الدعم والإرشاد الأسري»، إلى جانب مشاريع المحور الاقتصادي المتمثلة في «مشروع التمكين الزراعي ومشروع الخياطة ومشروع كافية النخلة»، كما بدأت مستشفى أن أم سي في تفعيل محور التمكين الوظيفي، وذلك بتوظيف 4 من أصحاب الهمم.

ومن جانبها قالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إن القيادة الرشيدة تولي أصحاب الهمم كل العناية والرعاية والاهتمام وهو ما يتضح من خلال خطط واستراتيجيات تمكنهم من تعزيز دورهم في التنمية وتحقيق الإنجازات في جميع المجالات.

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