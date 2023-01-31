شرطة نايف تسجل صفر سرقات وسطو لمحال الذهب للعام الثالث على التوالي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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أكدت أحدث الإحصاءات الصادرة عن مركز شرطة نايف انخفاضاً كبيراً في الجرائم المقلقة في المنطقة وتسجيل صفر في العديد من الجرائم منها السرقة أو السطو على محال الذهب والنشل بالحيلة أو بالإكراه فترة امتدت 3 سنوات، وكذلك ارتفع مؤشر الإحساس بالأمان في المنطقة.

وتفصيلاً، أفاد اللواء الدكتور طارق تهلك مدير مركز شرطة نايف لـ«البيان» بأن المركز تمكن في 3 السنوات الماضية من وضع خطط أمنية متنوعة كما تم تفعيل منظومة الأمن الاستباقي القائم على تحليل البيانات والمعلومات من القضايا السابقة وأماكن وقوعها إضافة إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على الرصد الأمني المتعلق بالأمور الأمنية والمرورية في المنطقة، والاطلاع على أحدث الأساليب الإجرامية في العالم ووضع خطط للحد من الجريمة، لافتاً إلى أن التعاون مع الشركاء مثل مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» وبلدية دبي أسفر عن تسجيل صفر سرقات وسطو على محال الذهب في المنطقة.

وقال اللواء تهلك إن منطقة اختصاص مركز شرطة نايف تعد الأغلى عالمياً وفقاً لطبيعة المحال والأسواق فيها حيث يضم سوق الذهب بضائع ثمينة تقدر بمليارات الدولارات ويعد وجهة جذب سياحي رئيسة في دبي، حيث تنفرد دبي باستعراض الذهب والمجوهرات أمام الجمهور من دون خوف، وكافة المحال مربوطة بنظام إنذار ذكي بغرفة عمليات شرطة دبي، إضافة إلى كفاءة عمل الكاميرات التي تدار بالذكاء الاصطناعي وتمتاز بخاصية التعرف إلى الوجوه.

وأضاف اللواء تهلك إنه وفقاً للاستطلاع الأخير الذي تجريه شرطة دبي وجهات أخرى سجل مؤشر الإحساس بالأمن والأمان في المنطقة للسكان والزائرين ارتفاعاً، مشيراً إلى أنه يتم تحديث الخطط والبرامج الأمنية باستمرار وفقاً لما يتماشى مع التطورات التي تشهدها منطقة الاختصاص، وإلى نجاح التعاون الكبير بين الشرطة وأفراد المجتمع سواء أصحاب المحال والمشروعات التجارية أو القاطنين في المنطقة، مستشهداً بنجاح المركز في احتواء أزمة كوفيد 19 بأقل تأثيرات سلبية ممكنة.

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