«قضاء أبوظبي» تدعو ورثة لاستلام مستحقاتهم

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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أشارت دائرة القضاء أبوظبي، إلى وجود مبالغ مالية، تخص عدداً من الورثة لم يتم التقدم بطلب صرفها للمستحقين حتى تاريخه، منها مبالغ مستحقة لورثة منذ عام 1984 أي قرابة 39 عاماً. وأوضحت بأن المبالغ الموجودة تتضمن حقوقاً لورثة 93 شخصاً توفوا خلال فترة تسعينات القرن الماضي، فضلاً عن 640 شخصاً توفوا خلال القرن الحالي منذ عام 2000 إلى 2020.

وبينت الدائرة أن جميع المبالغ المستحقة تم الاحتفاظ بها في ملفات المتوفين إلى حين صرفها لورثتهم، وتأخر المستفيدين عن التقدم بطلبات الصرف . ونشرت الدائرة على موقعها الإلكتروني الرسمي، قائمة شاملة تتضمن الأسماء الخماسية للشخص المتوفى، وأسماء المحاكم المختصة التي نظرت في ملف التركات المالي، وطالبت أصحاب الشأن والمستحقين أو من ينوب عنهم بالوكالة الاطلاع على كشف الأسماء المدرج والتحري من أسماء ذويهم، مع ضرورة التواصل على الرقم 026513044 أو البريد الإلكتروني (isc@adjd.gov.ae) .

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