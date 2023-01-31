دور محوري للابتكار في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية

المصدر: دبي - البيان

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بحث المشاركون في أولى الجلسات الحوارية التي تنظمها دائرة الصحة - أبوظبي، والتي حملت عنوان «أهمية الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الرعاية الصحية» على منصتها في معرض الصحة العربي 2023، الدور المحوري الذي يلعبه الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في تعزيز نظم الرعاية الصحية والارتقاء بجودة مخرجاتها.

وأشارت الدائرة، على هامش الجلسة، إلى أن أبوظبي قد رسخت مكانتها كوجهة رائدة للرعاية الصحية وحاضنة للابتكار في علوم الحياة ومنصة إقليمية مهمة للتعاون الدولي، وتوحيد الجهود للمضي بصحة المجتمعات في المنطقة والعالم.

وتضم الإمارة 75 منشأة صحية مرخصة لإجراء البحوث العلمية والسريرية في الرعاية الصحية، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة، وتعزيز صحة مجتمع الإمارة، وشهدت أبوظبي زيادة بنسبة 400% في دراسات أدلة العالم الحقيقي خلال العام 2022. واحتضنت أبوظبي أكثر من 104 شركات ناشئة في الرعاية الصحية خلال العام 2022، فيما يبلغ الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة في الرعاية الصحية في الإمارة أكثر من 55 مليون دولار.

وخلال الجلسة التي أدارها سليم رشيد، رئيس قسم التأثير الاجتماعي بشركة «ويبر شاندويك»، صرح الدكتور ديرك ريشر، مدير إدارة الابتكار للقطاع الصحي في دائرة الصحة – أبوظبي: «باعتبارها الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، ندرك بدائرة الصحة - أبوظبي أن دورنا لا يقتصر على تحديد سبل الابتكار ولكن على تمكينه، حيث إننا نمثل منظومة الرعاية الصحية بمفهومها الأشمل. نعمل عن كثب مع جميع الأطراف المعنية بالمنظومة، حيث ندرك قدرتنا على تخطي جميع التحديات من خلال التعاون وإبرام الشراكات بما يعود بالنفع على المجتمعات في كل مكان. نضع في دائرة الصحة – أبوظبي سلامة المريض على رأس أولوياتنا، الأمر الذي يجعلنا حريصين على دراسة كيفية تطبيق هذه الحلول وضمان فاعليتها وسلامتها على المرضى خصوصاً في ظل التغيرات المتسارعة والحلول التي يتم تطويرها».

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وأشار حماد رشيد، مدير التقنية التنفيذي بشركة «دينتال آي دي»: «كوننا شركة ناشئة تعمل بالإمارات، نحرص على تطبيق مفاهيم الابتكار بأفضل الطرق الممكنة عن طريق استخدام أحدث التقنيات والبرامج والأدوات. دورنا ضمن منظومة الرعاية الصحية هو تقديم سبل جديدة لجعل الخدمة في متناول المريض، ونعتمد على كبرى الجهات بالقطاع لتزويدنا بالمعلومات اللازمة، والتوجيه، والتمويل».

من جانبه، قال أوغستين أموسو، رئيس قسم المعلومات في مجموعة ميديكلينيك الشرق الأوسط: «من منظورنا كمقدم لخدمات الرعاية الصحية، نعمل على توفير كل فرص الابتكار عبر التعاون مع كل الأطراف المعنية بمنظومة الرعاية الصحية، فمن خلال تعاوننا مع الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال». وأضاف محمود وائل، مسؤول شراكات الرعاية الصحية بشركة روش للأدوية الشرق الأوسط: «أثبتت الشراكات بين القطاعين العام والخاص أهميتها في جائحة «كوفيد 19»، حيث تعاونت كل الأطراف لتقديم أسرع وأكثر الحلول ابتكاراً وأماناً في ظل أزمة بهذا الحجم».

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