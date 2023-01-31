قنصل الإمارات يشارك في افتتاح مبنى الركاب الجديد في زنجبار الذي تديره «دناتا»

المصدر: زنجبار - وام

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شارك صالح الذيب الحميري القنصل العام لدولة الإمارات في إقليم زنجبار في حفل افتتاح المبنى الجديد في مطار عبيد أمان كرومي الدولي في زنجبار بتنزانيا، الذي تديره «دناتا» المزود العالمي لخدمات الطيران والسفر، بالشراكة مع «الإمارات للترفيه بالتجزئة»، بحضور الرئيس الدكتور حسين علي مويني رئيس إقليم زنجبار.

وحمل القنصل تحياته وشكره وتقديره للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات المستمرة في مبادراتها لدعم إقليم زنجبار، والتي تكللت مؤخراً بافتتاح القنصلية العامة للدولة لدى الإقليم وفوز شركات وطنية في دولة الإمارات بمشاريع استراتيجية كإدارة المبنى الجديد في مطار عبيد أمان كرومي الدولي، ما يعزز العلاقات المتنامية والمتطورة بين دولة الإمارات وإقليم زنجبار.

يأتي استلام «دناتا» و«الإمارات للترفيه بالتجزئة» للعمليات في المبنى الجديد بمطار عبيد أمان كرومي الدولي، في إطار الدور المحوري والتنموي الذي تلعبه الدولة في القارة الأفريقية لا سيما في إقليم زنجبار، الذي يعتبر مركزاً استراتيجياً وسياحياً وتاريخياً مهماً في شرق القارة الأفريقية.

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