سفير الإمارات يلتقي نائبة رئيس جمهورية بنين

المصدر: بورتو نوفو - وام

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التقى محمد سعيد الكعبي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بنين مريم شابي تلاتا نائبة رئيس الجمهورية.

وأكد خلال اللقاء على العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع البلدين، وحرصه على تعزيز التعاون وتفعيله في شتى المجالات.

بدورها أشادت تلاتا بالعلاقات التي تربط دولة الإمارات وبنين، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية بنين، وبحث سبل تطويرها وتنميتها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

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