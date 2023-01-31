إطلاق مشروع «العلاج بالتقنيات الدقيقة للأطفال»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن إطلاق برنامج «العلاج بالتقنيات الدقيقة للأطفال»، الذي يعتبر البرنامج الطبي الثوري المبتكر وغير الجراحي الأول على مستوى العالم، كما أطلقت مشروعين نوعيين، مع بدء فعاليات اليوم الأول من معرض ومؤتمر الصحة العربي.

وتضمنت مشاركة المؤسسة، الإعلان عن مشروع «العمليات الروبوتية»، بالإضافة إلى 3 تقنيات حديثة يعد مستشفى القاسمي الأول على مستوى الشرق الأوسط في تبنيها، وهي تقنيات «خدمات أمراض القلب»، الذي يتضمن أحدث أجهزة تنظيم ضربات القلب التي لا تحتوي على أسلاك، كما يتضمن منصة «ألترون»، ومنصة «كوروفينتيس كورو فلو» Coroventis CoroFlow.

وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية، أن المؤسسة تشارك في دورة هذا العام بحزمة من المشاريع الصحية النوعية، التي يتم الكشف عنها للمرة الأولى، مشيراً إلى أهمية معرض ومؤتمر الصحة العربي، في إبراز دور المؤسسة في تعزيز قطاع الرعاية الصحية.

وكشفت المؤسسة من خلال محورها الأول «الخدمات الصحية المبتكرة والمستدامة»، أن المشروع البحثي الخاص بـ «التقنيات العلاجية الدقيقة للأطفال»، تقوم بتنفيذه بالشراكة مع مستشفى فيلادلفيا للأطفال، موضحة أن مخرجات المشروع المعني بالعلاج بالفقاعات المجهرية، ستسهم في توفير ونقل علاجات مختلفة، من خلال فقاعات صغيرة الحجم، تتحرك في الدم لتصل إلى المناطق المستهدفة حسب الحاجة.

عمليات روبوتية

ويتيح المشروع الثاني، الذي تم الكشف عنه بشأن «العمليات الروبوتية»، استخدام التصوير الروبوتي والتخطيط الجراحي باستخدام الذراع الروبوتية «جهاز التصوير loop X»، وتقنيات الذكاء الاصطناعي للتخطيط الجراحي، الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وأعلنت المؤسسة عن تبنيها 3 مشاريع مبتكرة وذكية، ويعد مستشفى القاسمي الأول على مستوى الشرق الأوسط في تطبيق هذه التقنيات، وتتمثل التقنية الأولى بأجهزة تنظيم ضربات القلب الفريدة من نوعها، والتي لا تحتوي على أسلاك، لتثبيت جهاز تنظيم ضربات القلب تحت الجلد.

بينما توفر التقنية الثانية، والمتمثلة بمشروع «ألتيرون»، الجيل الجديد من برامج التصوير داخل الأوعية الدموية، وعلم وظائف الأعضاء التاجية، على منصة واحدة، لتوجيه الطبيب خلال عملية القسطرة القلبية (PCI).

أما التقنية الثالثة، فهي منصة مشروع «كوروفينتيس كورو فلو»، وهي منصة متقدمة لقياس المؤشرات الفسيولوجية للقلب، كاحتياطي التدفق الجزئي، لتقييم الأوعية القلبية.

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