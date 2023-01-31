«الصحة العربي 2023» يناقش دور التكنولوجيا في طب الطوارئ

المصدر: دبي - وام

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ناقش مؤتمر ومعرض الصحة العربي 2023، الذي انطلق أمس، بمركز دبي التجاري العالمي، دور التطورات التكنولوجية والصحة الرقمية في علاج ورعاية المرضى، وإنقاذ حياتهم بسرعة وكفاءة.

وتحدثت الدكتورة رشا بو حميد الأستاذة المساعدة في طب الطوارئ بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية - على هامش مشاركتها في هذا الحدث الطبي، الذي يستمر أربعة أيام - عن أحدث الابتكارات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الصحية المقدمة في الرعاية الصحية للمرضى، لافتة إلى أجهزة التشخيص المحمولة في نقاط الرعاية والطائرات الطبية بدون طيار، وغيرها من التقنيات، تسهم جميعها في تقليل الوقت المستغرق للوصول إلى المرضى، وتوفير قدر أكبر إلى البيانات والمعلومات الصحية.

تقنيات

وقالت الدكتورة رشا بو حميد: في طب الطوارئ، الوقت هو العامل الأهم، والجوهر الرئيس، لكن في بعض الأحيان، تكون الثواني أو الدقائق مهمة جداً، خلال استجابتنا للمريض، ولهذا، ربما يكون للتقنيات المتطورة الجديدة تأثيراً حاسماً في قطاع رعاية الطوارئ، أكثر من مجالات الرعاية الصحية الأخرى.. وهناك دائماً مكان للعنصر المادي في غرفة الطوارئ، ولكن التكنولوجيا تجلب طب الطوارئ خارج المستشفى في الوقت المناسب، ونحن متحمسون بدورنا لمعرفة إلى أين سيقودنا هذا التطور مستقبلاً.

وفي مجال الذكاء الاصطناعي، يعرض معرض الصحة العربي، تقنيات عدة تستخدم لرعاية المرضى، مثل تقنية «هيكساجون الخرائط الرقمية»، لتخصيص مكان رعاية المريض قبل دخول المستشفى، والتي تسهم في زيادة دقة وتشخيص المرضى، وتقديم الرعاية الصحية لهم على أكمل وجه، وجهاز الذكاء الاصطناعي الذي يكتشف أمراض القلب في 20 ثانية، وغيرها من أجهزة التشخيص المحمولة في نقاط الرعاية، مثل جهاز تخطيط القلب، الذي يمكن للمرضى من خلاله إرسال البيانات إلى طبيبهم قبل دخولهم إلى غرفة الطوارئ.

ابتكار

وتعليقاً على دور التكنولوجيا في طب الطوارئ، قال روس ويليامز مدير معرض ومؤتمر الصحة العربي - شركة «إنفورما ماركتس»: يسلط المعرض والمؤتمر الضوء على الابتكار بشكل رئيس، كما أن التقنيات الجديدة ستغير قواعد اللعبة لتقديم العلاج الحيوي للمرضى في حالات الطوارئ، حيث يجمع هذا الحدث بين أصحاب الرؤى من جميع أنحاء العالم، المواكبين لتطور وتقدم هذه التقنيات المنقذة للحياة.

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