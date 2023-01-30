112 مزرعة نخيل في مزاينة التمور بمهرجان الظفرة

المصدر: الظفرة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت مسابقة مزاينة التمور في مهرجان الظفرة بدورته السادسة عشرة، مشاركة 112 مزرعة نخيل تنافست ضمن أربعة أشواط «الفرض، الدباس، الخلاص، الشيشي»، والتي خصص لها 40 جائزة قيمة.

وأقيمت مزاينة التمور في سوق الظفرة التراثي، ضمن المسابقات التراثية للدورة السادسة عشرة للمهرجان التي تقام في مدينة زايد بمنطقة الظفرة بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وسجلت مسابقة مزاينة تمور الخلاص مشاركة 43 مزرعة، ومسابقة مزاينة تمور الدباس مشاركة 25 مزرعة، واستقبلت مسابقة مزاينة تمور الفرض مشاركة 25 مزرعة، أما مسابقة مزاينة تمور الدباس فسجلت مشاركة 19 مزرعة.

وأسفرت نتائج مزاينة تمور الخلاص عن فوز خليفة سهيل علي ربيع المزروعي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني سيف مانع سيف مانع الشامسي، وفي المركز الثالث حمد سعيد حمودة العرياني، وفي المركز الرابع ذياب علي مبارك سلطان العرياني، وحل خامساً مبارك سالم محمد العرياني.

وأظهرت نتائج مزاينة تمور الدباس فوز حمدة مبارك مصباح المرر بالمركز الأول، وفي المركز الثاني خادم محمد بلوش براك المزروعي، وفي المركز الثالث هادفة عبدالله جديم المزروعي، وفي المركز الرابع صلهام حرموص سعيد المزروعي، وحصدت المركز الخامس ميرة علي مرشد المرر.

وذهب المركز الأول في شوط مزاينة تمور الفرض إلى سلطان سعيد محمد العرياني، وفي المركز الثاني حميد سعيد محمد العرياني، وفي المركز الثالث سعيد حمودة خميس العرياني، وفي المركز الرابع راشد خميس حمودة خميس العرياني، وجاء خامساً مطر علي مفتاح الشامسي.

وفي مزاينة تمور الشيشي فازت بالمركز الأول روضة مبارك مسباح المرر، وفي المركز الثاني مبارك سالم أحمد المرر، وفي المركز الثالث عائشة خميس علي المهيري، وفي المركز الرابع أحمد مكتوم فندي غانم المزروعي، وحلت في المركز الخامس دانة عيسى فارس المزروعي.

وتهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على أهمية التمور منتجاً استراتيجياً، وتقديم الدعم المستمر لجهود مزارعي المنطقة والدولة عموماً لضمان استدامة إنتاج التمور والتوسع في زراعة الأصناف المتميزة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز