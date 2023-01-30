إنقاذ وإخلاء طبي لشخص تعرض لحادث تدهور بدراجتة النارية في المدام

المصدر: البيان

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نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتعاون مع شرطة الشارقة مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لشخص في العقد الرابع من عمره.

وتم تلقي البلاغ من عمليات شرطة الشارقة يفيد بوجود شخص تعرض لحادث تدهور بدراجتة النارية

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتعاون مع شرطة الشارقة مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لشخص في العقد الرابع من عمره.

وتم تلقي البلاغ من عمليات شرطة الشارقة يفيد بوجود شخص تعرض لحادث تدهور بدراجتة النارية في بر المدام بمدينة الشارقة وتعرض لإصابة في الظهر وتم إخلاء المصاب إلى مستشفى الذيد.

وتم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ،

وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والانقاذ تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصاب إلى مستشفى الذيد في مدينة الشارقة.

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