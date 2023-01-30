حظر صيد الكوفر والقابط في رأس الخيمة حتى 28 فبراير

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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أعلنت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، بدء تطبيق قرار وزارة التغير المناخي والبيئة رقم (1) لسنة 2021 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك القابط والكوفر خلال موسم تكاثرها في الفترة من 1 فبراير وحتى 28 فبراير 2023، في إطار حرص الهيئة على تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية، فيما يتعلق باستدامة النظم الطبيعية وتعزيز مخزون الثروات المائية الحية واستدامة الإنتاج المحلي.

وأوضح الدكتور سيف الغيص مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، أن القرار يهدف لضمان استدامة أسماك القابط والكوفر في المياه المحلية، وذلك في إطار حرص وزارة التغير المناخي والبيئة لاستدامة وتعزيز مخزون الثروات المائية الحية واستدامة الإنتاج المحلي، مؤكداً أن القرار يهدف إلى السماح لأسماك القابط والكوفر، للنمو والتكاثر بما يضمن تعزيز وزيادة المخزون الحيوي من تلك الأنواع بمياه الدولة، حيث نصت المادة الثانية من القرار بمنع تسويق هذه الأنواع من الأسماك في جميع أسواق السمك والمتاجر أياً كان مصدرها.

وأكد الغيص أن الهيئة تفرض رقابة مشددة على الصيادين ومناطق تنزيل الأسماك للمزادات وأسواق السمك إلى جانب منافذ البيع الأخرى والتجار، وذلك لتطبيق القرار الوزاري الخاص بحظر هذين النوعين بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي منهما في المياه المحلية.

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